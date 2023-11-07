تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس تيمون الرسول

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس تيمون الرسول، أحد السبعين، وأحد الشمامسة السبعة.

قصة القديس تيمون

﻿ تُعيِّد الكنيسة بعيد استشهاد القديس تيمون، وهو أحد السبعين رسولًا الذين عيَّنهم الرب وأرسلهم للكرازة.

ونال القديس تيمون الرسول مواهب شفاء الأمراض وإخراج الشياطين، ولازَمَ الرب حتى صعوده إلى السماء، وبعدها لازَمَ الرسل، ونال معهم نعمة الروح القدس يوم الخمسين.

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وانتخب الرسل القديس تيمون ضمن السبعة شمامسة الذين أقامهم الرسل وكانوا مملوئين نعمة وحكمة ( أع 6: 2 – 4).

وبعد أن أقام القديس تيمون مدة في خدمة الشماسية وضع عليه الرسل اليد أسقفًا على بصرة ببلاد العرب، حيث بشَّر فيها بالسيد المسيح، وعمَّد الكثيرين من أهلها، فغضب الوالي، وقبض عليه، وعذبه بعذابات كثيرة، وأخيرًا أحرقه بالنار، فنال إكليل الشهادة.