الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الخريطة الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والمجود اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم

محمد رفعت، فيتو
محمد رفعت، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والقرآن المجود اليوم الثلاثاء 23 ربيع آخر 1445 هجرية.

 

ونستعرض الخريطة الكاملة.

تلاوات القرآن المجود يوم الثلاثاء 23 ربيع آخر 1445 هجرية

ويستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورتى الضحى والشرح  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء   30ق
 
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورتى القصص والشمس  30 ق
 
44: 9 (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة العنكبوت   15 ق

17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادى وما تيسر من سورة المائدة  15ق

43: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيوني وما تيسر من سورة الأحزاب  30ق
 

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12:53 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  هانى الحسينى  وما تيسر سورة النور 15ق

13:18 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد السيد السعدنى وما تيسر من سورة لقمان  15 ق

24: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل  وما تيسر من سورة الأنفال    27ق

09: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد عبد الوهاب الطنطاوي وما تيسر من سورتى يس- الصافات     30ق

18:13( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة النحل  5ق
 


18:28( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة فاطر 30ق
 
47: 20 ( قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد أبوالمعاطى  وما تيسر من سورة مريم 15ق

15: 21 ( قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ ابراهيم الشعشاعى  وما تيسر من سورتى التحريم وقصار السور  45ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة البقرة 42ق



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الله عمران وما تيسر من سورتى الجمعة/  الانفطار    15ق
 
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد المنعم أبو الخير وما تيسر من سورة الفرقان   15ق
 
03:46(بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص   10
 


تلاوات المصحف المرتل اليوم الثلاثاء

ونستعرض التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي:

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور فصلت – الشورى – الزخرف ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 08:48 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الزخرف- الدخان ومدة التلاوة / 27 ق
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الجاثية – الأحقاف ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى محمد - الفتح ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 12:18 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الحجرات- ق- الذاريات – الطور ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 12:53 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الطور – النجم – القمر – الرحمن ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 17:43 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الرحمن – الواقعة - الحديد ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 19:03 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور المجادلة – الحشر- الممتحنة ومدة التلاوة / 29ق
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الممتحنة – الصف- الجمعة- المنافقون- التغابن – الطلاق ومدة التلاوة / 31 ق
الساعة / 02:42 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى التحريم – الحاقة ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 03:13 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتي المعارج – المدثر ومدة التلاوة / 31 ق
الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى القيامة - التكوير ومدة التلاوة / 30 ق

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ابراهيم الشعشاعي إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن القران المجود المصحف المرتل سورة الرحمن عبدالباسط عبدالصمد محمد عبدالوهاب الطنطاوي مصطفى اسماعيل

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