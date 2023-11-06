كتارا تعلن عن فتح دورة جديدة لجوائز الرواية العربية، اعرف التفاصيل

افتتحت الدورة العاشرة من جائزة كتارا للرواية العربية لعام 2024 لاستقبال الأعمال الجديدة للتنافس على جوائزه والتي تتنوع فئاتها بين ؛ الرواية العربية المنشورة، الرواية العربية غير المنشورة، البحث والنقد الروائي، روايات الفتيان غير المنشورة، الرواية القطرية المنشورة الرواية التاريخية غير المنشورة..

جائزة كتارا للرواية العربية



وسيكون آخر موعد للمشاركة في 31 يناير 2024، وإعلان القائمة الطويلة في يونيو 2024، وإعلان القائمة القصيرة في سبتمبر 2024، وسيكون إعلان الفائزين في 13 أكتوبر 2024.





وتقدم 3 جوائز في كل فئة، عدا فئتي (الرواية القطرية، الرواية التاريخية)، حيث يتم تكريم فائز واحد.. و قيمة الجائزة: 30.000 دولار لكل فائز في فئات الجائزة، عدا فئة (روايات الفتيان غير المنشورة): 15.000 دولار.

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وقبل أسابيع، كانت أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، قائمة الـ 9 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئات: الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، روايات الفتيان غير المنشورة، الدراسات النقدية غير المنشورة بما مجموعه 36 رواية ودراسة نقدية، مؤهلة للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية.

وتأتي أسماء الروائيين وعناوين الروايات والدراسات النقدية في قائمة الـ 9 للفئات المذكورة لجائزة كتارا للرواية العربية كتالي:

في فئة الرواية المنشورة فازت رواية "الجمعية السرية للمواطنين" للكاتب أشرف العشماوي، و"أنت تشرق.. أنت تضيء" للكاتبة رشا عدلي، و"الحرب" للكاتب العماني محمد اليحيائي.





أما في فئة الرواية غير المنشورة فقد فاز محمد تركي الدعفيس من سوريا عن رواية "مدينة يسكنها الجنون"، ورامي رأفت، من مصر، عن روايته “كومالا ابن النار.. ورحلته في ممالك الجبارين”، والكاتب مصطفى بوري، من الجزائر، عن روايته "البروفات الأخيرة".





وفي فئة الدراسات والبحوث النقدية فاز بها الدكتور محمد زيدان من مصر، وسعيد أوعبو، من المغرب، عن دراسة بعنوان "في ثقافة الرواية العربية المعاصرة"، ونهلة رحيل من مصر، عن دراستها "هويات تتصالح.. تقاطعية النوع والعرق في السيرة الذاتية النسوية".



وعن الروايات القطرية المنشورة فاز بها عبد الرحمن بن سالم الكواري من قطر عن رواية "سميدرا"

وعن فئة رواية الفتيان فاز أحمد طوسون من مصر عن رواية "بائع المناديل"، وفريد الخمال من المغرب عن رواية "الحريش"، والكاتب عبد المجيد زراقط، من لبنان، عن روايته "الرحلة العجيبة أبناء القمر".

وضمت قائمة الـ 9 لفئة الروايات المنشورة روائيين من 6 دولة عربية، تصدرت مصر القائمة بعدد 3 روايات، تلتها لبنان بعدد روايتين، ورواية واحدة من كل من: الكويت، سلطنة عمان، سوريا، وفلسطين.

وبالنسبة لقائمة الـ 9 لفئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 6 دول عربية، تصدرت مصر القائمة أيضا بعدد 3 رواية، ورواية واحد من كل من: العراق، لبنان، سوريا، المغرب، الجزائر، تونس.

وتضم قائمة الـ 9 لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من 7 دول عربية، تصدرت مصر ولبنان القائمة بعدد روايتين لكل دولة، ورواية واحدة من كل من: الجزائر، العراق، الأردن، تونس، المغرب.

وتضم قائمة الـ 9 لفئة الدراسات النقدية غير المنشورة نقاد من 3 دول عربية تصدرت مصر والمغرب القائمة بعدد 4 دراسات نقدية، ودراسة واحدة من سوريا.

وكانت المؤسسة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، قد أعلنت في أبريل الماضي إجراء تعديلات على طريقة إعلان الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية، بحيث يسبق إعلان الجائزة نشر قائمتين بأفضل الروايات المرشحة للفوز خلال كل دورة للجائزة، الأولى قائمة الـ60 لكل من فئة الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وتنشر في شهر يونيو، والثانية قائمة الـ9 إصدارات بأسماء مؤلفيها، لكل فئة من فئات الجائزة، وتنشر في شهر سبتمبر، قبل شهر واحد من الإعلان الرسمي عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية والتي تقام سنويا في الأسبوع العالمي للرواية في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر من كل عام.

الجدير بالذكر أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023، بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 833 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة.