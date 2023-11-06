رئيس الأسقفية يثبت أعضاء جددًا بكنيسة بورسعيد
ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة الظهور ببورسعيد الأسقفية، حيث قام بخدمة تثبيت تسعة عشر عضوًا جديدًا بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد.
الحياة الأبدية
وتحدث رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي في عظتهِ: أن معرفة المسيح هي معرفة المخلص، إذ أن كثيرين ينالوا الحياة الأبدية بمعرفة المسيح، "وَهذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ" (يو3:17).
وأضاف رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي أن كل من يطلب السيد المسيح سيجده، إذ تتغير حياتنا للأفضل، مستكملًا أن كل الأشياء نفاية لكي نربح المسيح وحده، كما بالكتاب المقدس "بَلْ إِنِّي أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَضْلِ مَعْرِفَةِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ الأَشْيَاءِ، وَأَنَا أَحْسِبُهَا نُفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ الْمَسِيحَ" (في 3: 8).
واختتم رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي مصليًا: أن نكون في علاقة قوية بالمسيح يسوع، وأن نحسب كل الأشياء من أجل المسيح نفاية، حيث أن المسيح هو الطريق والحق والحياة.
وقدم رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي شهادات التخرج والهدايا لشباب الكنيسة خريجي الجامعات عام 2023 إذ هنئهم على تخرجهم وبداية الحياة المهنية.
الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي قد اجتمع بقادة الاجتماعات المتعددة بالكنيسة ببورسعيد، لمناقشة التطورات في الخدامات، والتعرف على رؤية كل خدمة، والتحديات التي تواجه القادة.
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