إيمان العاصي تعلق على أحداث غزة: ارحموا صرخة الأطفال

علقت الفنانة إيمان العاصي على الأحداث بفلسطين متأثرة بما يحدث في الأطفال والنساء وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

إيمان العاصي

وكتبت: "خرجوا الأطفال، أرجوكم بس الأطفال ارحموهم والنبي خرجوهم كلهم لينا إحنا طيب انتو إزاى كدا قلوبكم وعقولكم من ايه ازاي قادرين تماطلوا كدا ازاي قاعدين مستنين انتم إزاي بتناموا عرب ايه وعروبة ايه واديان ايه بس الوضع مش وضع دبلوماسية"

وتابعت: "يا عالم انتم مافيش فيكم رجا الولاد محروقين وجعانين وعطشانين وخايفين عارفين يعني ايه جوع وعطش أرجوكم خرجوا الأطفال بس أرجوكم كفاية جباروت".

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واختتمت: "عارفه إنكم مش مشاعركم هي اللي بتحركم وعارفه إنها حاجة تافهة عندكم بس ارحموا صرخة الأطفال بس".

إيمان العاصي تعبر عن حزنها على أحداث فلسطين

وقد أعربت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها الشديد بسبب ما يحدث بالشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني.

وقالت عبر صفحتها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”…"كثير من الفلسطينيين مدفونون أحياء تحت أنقاض منازلهم يا عالم الناس بتصرخ تحت الأنقاض كل لحظة".

وتابعت:" طلعونا أطفال نساء ورجال وعجائز یا عالم طلعوهم بس من تحت الأنقاض"

وأضافت: "يا ناس دخلوا مع الأكفان طيب معدات تقيلة ترفع الخرسانة من فوق أجسادهم دول لسه فيهم الروح.

إيمان العاصي تعلق على الهجوم البري على غزة

وقد علقت الفنانة إيمان العاصي على الهجوم البري الشامل على قطاع غزة وقطع الإنترنت بشكل كامل، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال هجومه غير المسبوق على القطاع.

وعلقت إيمان العاصي من خلال موقع "إنستجرام": “غزة تحت قصف شديد مع انقطاع تام للكهرباء والإنترنت، لا يوجد أشقاء يا فلسطين”.

وأضافت إيمان العاصي: "خذلكم الجميع أشعر بالعجز والذل والقهر، سيكتب أساميكم جميعّا في التاريخ، والتاريخ لا يرحم متخاذلا، سامحونا نحن كشعوب لا نملك من أنفسنا شيئا".