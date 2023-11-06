الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إيمان العاصي تعلق على أحداث غزة: ارحموا صرخة الأطفال

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

علقت الفنانة إيمان العاصي على الأحداث بفلسطين متأثرة بما يحدث في الأطفال والنساء وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

 

إيمان العاصي

وكتبت: "خرجوا الأطفال، أرجوكم بس الأطفال ارحموهم والنبي خرجوهم كلهم لينا إحنا طيب انتو إزاى كدا قلوبكم وعقولكم من ايه ازاي قادرين تماطلوا كدا ازاي قاعدين مستنين انتم إزاي بتناموا عرب ايه وعروبة ايه واديان ايه بس الوضع مش وضع دبلوماسية"

 

وتابعت: "يا عالم انتم مافيش فيكم رجا الولاد محروقين وجعانين وعطشانين وخايفين عارفين يعني ايه جوع وعطش أرجوكم خرجوا الأطفال بس أرجوكم كفاية جباروت".

 

Advertisements

 

واختتمت: "عارفه إنكم مش مشاعركم هي اللي بتحركم وعارفه إنها حاجة تافهة عندكم بس ارحموا صرخة الأطفال بس".

 

إيمان العاصي تعبر عن حزنها على أحداث فلسطين 

 

وقد أعربت الفنانة إيمان العاصي عن حزنها الشديد بسبب ما يحدث بالشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني.

 

وقالت عبر صفحتها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”…"كثير من الفلسطينيين مدفونون أحياء تحت أنقاض منازلهم يا عالم الناس بتصرخ تحت الأنقاض كل لحظة".

 

وتابعت:" طلعونا أطفال نساء ورجال وعجائز یا عالم طلعوهم بس من تحت الأنقاض"

 

وأضافت: "يا ناس  دخلوا مع الأكفان طيب معدات تقيلة ترفع الخرسانة من فوق أجسادهم دول لسه فيهم الروح.

 

إيمان العاصي تعلق على الهجوم البري على غزة

 

وقد علقت الفنانة إيمان العاصي على الهجوم البري الشامل على قطاع غزة وقطع الإنترنت بشكل كامل، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال هجومه غير المسبوق على القطاع.

 

وعلقت إيمان العاصي من خلال موقع "إنستجرام": “غزة  تحت قصف شديد مع انقطاع تام للكهرباء والإنترنت، لا يوجد أشقاء يا فلسطين”.

 

وأضافت إيمان العاصي: "خذلكم الجميع أشعر بالعجز والذل والقهر، سيكتب أساميكم جميعّا في التاريخ، والتاريخ لا يرحم متخاذلا، سامحونا نحن كشعوب لا نملك من أنفسنا شيئا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري الشامل الهجوم البري على غزة الفنانة ايمان العاصي الكيان الصهيونى إيمان العاصي

الأكثر قراءة

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد فتوح ومحمد صبحي من المنتخب

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

الهجوم الأقوى منذ طوفان الأقصى، بيان عاجل من حزب الله بشأن قصف مواقع الاحتلال اليوم

شعبة الثروة الداجنة: ارتفاع سعر الكتكوت لـ37 جنيهًا غير مبرر ونطالب بتدخل الدولة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 06-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية