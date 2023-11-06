الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

غدا جامعة أسيوط تطلق الموسم الثاني من المنتدى البيئي

جامعة أسيوط تقيم
جامعة أسيوط تقيم احتفالية الحلم الأخضر، فيتو

تشهد جامعة أسيوط، غدًا الثلاثاء، وقائع انطلاق فعاليات المنتدى البيئي "Cop28-Assiut"، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، تحت شعار: "الحلم الأخضر"، والممتدة فعالياته؛ خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

مشاركة 11 جامعة حكومية وخاصة 

وصرح رئيس جامعة أسيوط، بأن المنتدى البيئي؛ تنظمه الجامعة للعام الثاني على التوالي، ويشهد هذا العام؛ مشاركة (١١) جامعة حكومية، وخاصة، من جامعات الإقليم، وذلك دعمًا لمساعي الدولة المصرية الهادفة إلى؛ التصدي لمشاكل البيئة، وتغير المناخ، وحرصًا منها على تكثيف توجهها نحو؛ استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، وتعزيز ركائز التنمية المستدامة، وهو ما يستلزم تعاون قوي، وبنّاء من كافة الجامعات، والمؤسسات العلمية في مصر.

Advertisements

ندوة المياه نبع الحياة 

 

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ أن وقائع انطلاق المنتدي؛ تتضمن حفل الافتتاح، وندوة بيئية بعنوان " المياه... نبع الحياة"، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات الأسبوعية؛ المقرر انعقادها علي مدار الشهر، بحضور طلاب الجامعات المشاركة، وطلاب المدارس بأسيوط.

كما تتضمن وقائع المنتدى إطلاق "الدوري البيئي"، بمشاركة فرق من مختلف كليات جامعة أسيوط، والجامعات المشاركة؛ للتنافس في عدد من المسارات الرياضية، والفنية، والرياضية، إلى جانب عدد من الرحلات؛ لأهم المزارات، والمعالم البيئية، في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى عقد مؤتمر طلابي لشئون البيئة؛ لعرض أبحاث، وابتكارات الطلاب في مجال البيئة.

طلاب جامعة أسيوط يحصدون مراكز متقدمة فى منافسات "كلايمثون" العالمي

جامعة أسيوط تعلن نوفمبر شهر الحلم الأخضر تحت عنوان "CoP28- Assiut"

جدير بالذكر، أن فعاليات المنتدى؛ ممتدة على مدار شهر نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع  قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المنسق العام للأنشطة الطلابية، وبمشاركة جامعات الإقليم؛ جامعة الوادي الجديد، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وجامعة بدر، وجامعة سفنكس، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والكلية المصرية الألمانية بأسيوط، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرع أسيوط، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والكلية التكنولوجية بوسط الوادي، والجامعة العمالية بأسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الطاقة النظيفة المجتمع وتنمية البيئة تغير المناخ جامعة أسيوط جامعة سفنكس جامعة بدر رئيس جامعة أسيوط مجال البيئة مصادر الطاقة النظيفة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى توظيفي الأربعاء المقبل

اصطفاف معدات الإنقاذ السريع بأسيوط لمواجهة السيول

انطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي "المرأة تقود" بأسيوط

الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء حرب أكتوبر في احتفالية بأسيوط

طلاب جامعة أسيوط يحصدون مراكز متقدمة فى منافسات "كلايمثون" العالمي

جامعة أسيوط توقع برتوكول تعاون مع جامعتين صينيتين في الزراعة والطاقة

إعدام زيت طعام مستعمل وتحرير 25 مخالفة تموينية بالغنايم والبداري بأسيوط

بتخفيضات 25% فتح 3 منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة في أسيوط

الأكثر قراءة

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

تدمير 5 دبابات وقصف تل أبيب، القسام توجه ضربة موجعة للاحتلال خلال الساعات الماضية

تاسع دولة تعلن استدعاء جميع دبلوماسييها لدى الاحتلال

تعليق عاجل من حماس على التهديد بقصف قطاع غزة بالنووي

جماهير الزمالك تقتحم المران وترفع لافتة ضد فتوح، وشيكابالا يتدخل لحل الأزمة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

رعب يشيب منه الولدان، أقسى مشهد لطفل يرتعد بعد إصابته فى غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

ديزني تطرح بوستر فردي لشخصية King Magnifico من فيلم WISH

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 06-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

المزيد

انفوجراف

من الاختفاء حتى الإعدام.. 10 محطات ترصد القصة كاملة في قضية طبيب الساحل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية