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عقارات

الإمارات توقع عقد أرض سفارتها بالعاصمة الإدارية

توقيع العقد،فيتو
توقيع العقد،فيتو

 استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى برئاسة سعادة عبد الله محمد البلوكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بديوان عام وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية وممثلين عن وزارة الخارجية بدولة الإمارات، حيث جرى توقيع عقد بيع قطعة أرض بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة لصالح دولة الإمارات بغرض إنشاء مقر جديد للسفارة وملحقياتها بالحي الدبلوماسي.

وقام بالتوقيع عن الشركة المهندس خالد عباس وعن الجانب الإماراتي سعادة عبد الله محمد البلوكي.

وأعرب المهندس خالد عباس عن سعادته بتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالحي الدبلوماسي حيث يعد إضافة هامة للحي وأن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المثمر في كافة المجالات.

ومن جانبه، أكد سعادة عبد الله محمد البلوكي، أن توقيع عقد بيع قطعة الأرض بالحي الدبلوماسي يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول الحاصلة على قطع أراضي بالحي الدبلوماسي.

كما أشاد سعادته بالتخطيط الفريد للحي وما يوفره من مزايا للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى المزايا العديدة للتواجد داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أضخم المشروعات في المنطقة.

ووقع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون في مجال التحول نحو البناء الأخضر والمدن المستدامة مع بنك مصر برئاسة محمد محمود الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور طارق بهاء نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون البحوث والدراسات، والدكتور هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تحويل مباني بنك مصر إلى مبانٍ خضراء مستدامة ونشر مفهوم البناء الأخضر من خلال أدوات التمويل المستدام.

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ويتضمن البروتوكول مساهمة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دعم تنفيذ المباني الخضراء المستدامة بين المطورين العقاريين وفقا لإستراتيجية بنك مصر الذي يعتبر أحد أكبر المؤسسات المالية الوطنية التابعة للبنك المركزي والقيام بالدور الريادي في خدمة المجتمع المصري، خاصة في مجال الحفاظ على البيئة، مما يعيد صياغة منهج ومفهوم العمل المصرفي في مصر لأجيال قادمة بجانب دوره الرئيسي كمؤسسة مصرفية تعمل على دفع قاطرة الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء هو الذراع الفنية للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وهو هيئة عامة تتولى إجراء البحوث والخدمات الاستشارية المطلوبة في نطاق اختصاصها، وهو الجهة القائمة على كافة الأنشطة البحثية للتعامل مع المشاكل التي يقابلها قطاع العمارة والعمران في مصر لتقديم حلول ابتكارية وإبداعية في إطار واقعي تنفيذي خاصة في مجال العمارة والعمران الأخضر المستدام بما يحقق ركائز التنمية المستدامة في مصر في إطار الأولويات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وما يتطلبه ذلك من وضع معايير وأسس للتصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال البناء ومواصفات مواد البناء بالإضافة إلى الاستشارات الفنية مما يحقق أداء أفضل وتكلفة أقل ومعدلات أمان أعلى والمحافظة على البيئة كل هذا يشكل مهام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والدور الذي يقدمه للدولة في العمارة والتشييد المستدام.

كما تفقد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصم مواقع العمل بالمدينة، ومنها أعمال الطرق الجاري تنفيذها بمدخل المدينة من طريق العاصمة الإدارية "طريق السويس"، حيث يجرى الآن توسعة وتمهيد الطريق لأنه يعتبر من أهم محاور المدينة المؤدية إلى العاصمة الإدارية وتجري الآن أعمال تسوية الطريق، تمهيدا لفرش طبقة الأسفلت واستكمال أعمال الزراعة به .


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الإمارات العربية المتحدة الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية

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