الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

برامج توعية لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتحويلها لسماد بأسيوط

لقاء محافظ أسيوط،
لقاء محافظ أسيوط، فيتو

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور علي كمال معبد مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، لبحث سبل التعاون والتنسيق في خطة العمل المشتركة وإيجاد الحلول لبعض القضايا المجتمعية وخاصة ظاهرة "حرق المخلفات الزراعية"، وذلك ضمن خطة وجهود المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

ظاهرة حرق المخلفات الزراعية 

وتم خلال اللقاء استعراض، خطة المركز بالتعاون مع المحافظة وتكثيف الجهود لمواجهة القضايا والمشكلات المجتمعية وخاصة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية بالتنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية بقطاعات البيئة والزراعة وادارة المخلفات الصلبة، ورؤساء المراكز والأحياء خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تحت رعاية ودعم الوزير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،نائب رئيس مجلس إدارة المركز.

قوافل توعية للمزارعين بخطورة الحرق المكشوف 

وأكد محافظ أسيوط على الجهود المبذولة لتكثيف حملات وبرامج وقوافل التوعية بالتعاون مع كافة القطاعات ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية تعظيم الاستفادة منها من خلال فرم المخلفات بالمفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز، مشيرًا إلى إنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف. 

تحويل المخلفات الزراعية لسماد عضوى 

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا وتقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى.

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IMG-20231106-WA0053
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وأشار محافظ أسيوط إلى أن الجامعة تعد شريكًا أساسيًا في خطط المحافظة لتحقيق التنمية في شتى المجالات، وخاصة المجالات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكامل يتوافر فيه كافة المقومات الرئيسية من خدمات ومرافق وبنية تحتية ومشروعات قومية.

واشاد في ذلك بدأب كوادر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات على مشاركة المحافظة في مشروعاتها التنموية والخدمية حيث تعد الجامعة بيتًا للخبر العلمية والتي أسهمت بالفعل في تقديم العديد من الأبحاث والدراسات التي قامت بتسليط الضوء على الظواهر والمشكلات المجتمعية المختلفة ووضع خطط لحلها، مرحبًا بالتعاون مع جامعة أسيوط في تنفيذ خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وتنظيم عدد من الفعاليات، والندوات، واللقاءات العلمية لتسليط الضوء على المشكلات المجتمعية التي تواجه المحافظة، وذلك من خلال الإلمام بكافة الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لتلك المشكلات مما يسهم في حلها بأسلوب علمي دقيق وتفيد متخذي القرار في الجامعة، والمحافظة.

تفعيل خطة مواجهة الحرق المكشوف وعقد ندوات توعية للمزارعين بقرى أسيوط

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ووجه الدكتور على كمال مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة،الشكر للوزير المحافظ على مجهوداته ودعمه المستمر للجهود الرامية لمواجهة الانبعاثات الحرارية والحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، ناقلًا تحيات وتقدير الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة، للوزير المحافظ على تعاونه المستمر مع جامعة أسيوط العريقة بكلياتها ومراكزها العلمية والبحثية المتخصصة للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول مبتكرة، وعلى أسس علمية للقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع في إطار المسئولية المجتمعية للمحافظة والجامعة.

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