السياحة تعلن بنود زيادة ومد برنامج تحفيز الطيران العارض

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن الوزارة عمدت الي تحفيز منظمي الرحلات لتشغيل رحلات سياحية الي محافظة جنوب سيناء من خلال مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران وزيادة قيمة التحفيز الحالي لتشجيع منظمي الرحلات الي تنظيم اكبر عدد من الرحلات الي مطار شرم الشيخ الدولي خاصة في ظل الأحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية واشتعال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووجود تخوف من بعض السائحين في السفر الي مصر.

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وأضافت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وزير السياحة والآثار خلال ترأسه لمجلس هيئة تنشيط السياحة وافق علي مقترحات هيئة تنشيط السياحة بشراء مساحات جديدة من الدول الخارجية لاستخدامها في الترويج السياحي لمصر في الخارج.

بنود زيادة ومد برنامج تحفيز الطيران

وأشارت إلي أن الوزارة تعمل حاليًا علي بث رسائل السائحين لطمأنة الوافدين بأن مصر آمنه وبعيدة عن الأحداث السياحية فضلا رسائل القيادة السياسية بتوفير عنصري الأمن والأمان الذي تنعم بهم مصر، مشيرا الي ان مصر ترحب بضيوفها من جميع دول العالم لزيارة المعالم السياحية والاثرية.

وكانت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، التقت مع ممثلي أحد شركات الطيران الصينية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الترويج السياحي لمصر في الصين

وخلال اللقاء أكدت نائب الوزير على اهتمام الوزارة بالسوق الصينى وحرصها على العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر خاصة في ظل شغف السائح الصينى بالمقصد المصرى ولاسيما الحضارة والآثار المصرية القديمة، مشيرة إلى استعداد الوزارة على التعاون مع الشركة من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء بشكل أكبر وأشمل على التنوع الغنى والفريد في المنتج السياحى المصرى وإبراز التطور الذي تشهده السياحة المصرية التي تجذب إليها مختلف شرائح السائحين نظرًا لقدرتها على تلبية رغباتهم.

معرض السفر والسياحة الخارجية في الصين

كما أشار عمرو القاضي إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سوف تشارك في الدورة 16 لمعرض السفر والسياحة الخارجية في الصين "COTTM"، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر القادم في إطار الجهود للترويج والتسويق للمقصد المصرى في الصين، خاصة في ظل الاهتمام بالسوق الصينى التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة الهامة، مؤكدًا على إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين "البلوجرز" الصينيين المهتمين بالسياحة ويتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة مصر والتعرف على ما تتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة لنقل تجربتهم السياحية في مصر لمتابعيهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى وذلك للتسويق للمقصد المصرى وتشجيع مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركة عن اهتمامهم بالعمل في المقصد السياحي المصرى الذى يعد من المقاصد السياحية الهامة لدى السائح الصينى، كما ثمنوا محاور التعاون التي تم استعرضها خلال الاجتماع والتي من المتوقع أن تثمر عن نتائج إيجابية.

وخلال اللقاء الاجتماع، تم مناقشة إمكانية التنسيق بين الشركة ومنظمي الرحلات المصريين العاملين في السوق الصيني لبحث سبل تعزيز التعاون والآليات التى يمكن العمل من خلالها الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة واستثمار المشاركة المصرية في المعرض السياحى في الصين بأفضل طريقة ممكنة.