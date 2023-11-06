الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

إقبال على استخدام
إقبال على استخدام التقنيات الحديثة، فيتو

شهد المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023 Trans-MEA، إقبالا مكثفا من الشباب وطلاب الجامعات الذين توافدوا لمعرض النقل الذكي للاطلاع على التقنيات الحديثة بالمعرض مثل المحاكيات والـVR والذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة والهولوجرام.

ساحة خاصة للابتكار 

ويضم معرض النقل الذكي ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية. 

كما يضم معرض النقل الذكي العديد من النماذج الخاصة بوسائل النقل يستطيع الزوار الاطلاع عليها. 

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- تشهد الساحة الخارجية لمعرض النقل الذكي كل مشروعات الجر الكهربائي ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة، وإتاحة تفقدها لزائري المعرض وتشمل:

-استعراض القطار الكهربائي الذكي السريع ديزيزو 

- القطار الكهربائي الخفيف

-مونوريل شرق وغرب النيل 

- الخط الثالث للمترو.

- العربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال".

-مزلقان إلكتروني

-مفاتيح السكة الحديد

-الأتوبيس الترددي BRT

– أتوبيسات العاصمة

– تاكسي العاصمة 

-لانش بحري تحيا مصر مصنوع من الفيبر جلاس.

-تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة، عبر توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

- كما تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يوميًا وذلك من (الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس) حيث يتم تحرك الأتوبيسات بإتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحًا ويتم العودة في الساعة الخامسة عصرًا.

-جناح وزارة النقل سيعرض العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها وأيضا التي تم افتتاحها بالتزامن مع المعرض مع عقد العديد من ورش العمل 

ساحة الابتكار للشباب 

-المعرض يضم ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

- يشارك في المعرض 350 شركة من 50 دولة. 

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