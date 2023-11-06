مدحت بركات يدعي انتهاء أزمة جريدة الطريق.. والصحفيون ينفون!

نشر المهندس مدحت بركات بيانًا على موقع الطريق الذي يرأس مجلس إدارته، قال فيه إن أزمة الصحفيين العاملين بالمكان قد انتهت، وهو ما نفاه صحفيو الطريق وقالوا إنه لم يحدث!

وأكد الصحفيون أن جلسة أمس في نقابة الصحفيين بين إدارة الطريق ومندوب مدحت بركات الصحفي محمد سويد، لم تسفر عن التوصل لأي اتفاق، لأن بركات لم يستجب لمطالب الصحفيين الأساسية وظل مصرًا على عدم تعيين الزملاء غير المعينين، رغم مرور الفترة القانونية التي يجب على المؤسسة تعيينهم بعدها، وفقًا لقانون العمل.

Advertisements

كما رفض بركات منح الصحفيين مستحقاتهم المتأخرة إلا بشروط تعجيزية غير منصوص عليها في قانون العمل.

وأكد الصحفيون أن بركات ينتهز أي فرصة للزج باسم رئيس التحرير محمد عبد الجليل والادعاء بأنه من فصلهم، في حين أنهم تيقنوا أن صاحب قرار الفصل هو رئيس مجلس الإدارة بركات، الذي أعفى رئيس التحرير نفسه في النهاية من مهامه لوقوفه إلى جوار الصحفيين.

لذا يعلن صحفيو الطريق استمرارهم في تصعيد الموقف والمطالبة بالحصول على جميع مستحقاتهم، وقد تقدموا اليوم بشكاوى لنقابة الصحفيين، ورئاسة الجمهورية، والهيئة العليا للأحزاب السياسية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واثقين من عدالة القانون المصري والاستجابة لمطالبهم المشروعة في النهاية.

كان بركات قد فصل ٦ صحفيين تعسفيًّا من الجريدة رغم انتظامهم في الشغل، وهدد بفضل الباقين، كما أغلق مقر العمل ولوحات الصحفيين التي يستخدمونها لوضع الأخبار.

وحرر أكثر من ٥٠ صحفيًّا عاملين بالجريدة محضرًا في قسم شرطة العجوزة أول أمس، وقدموا شكوى جماعية في مكتب العمل أمس، ومن المقرر أن ينظموا وقفة احتجاجية غدًا في نقابة الصحفيين بدعم من عدد كبير من أعضاء النقابة.