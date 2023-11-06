الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

هبوط أرضي بتقاطع جمال عبد الناصر ومحمد نجيب بالمنتزه في الإسكندرية (صور)

هبوط أرضي بحي المنتزه
هبوط أرضي بحي المنتزه أول، فيتو

شهد تقاطع شارعي جمال عبد الناصر مع محمد نجيب نطاق حي منتزه أول شرق الإسكندرية هبوط أرضي كبير، مما أدى لإعاقة الحركة المرورية بالطريق الحيوي، وتبين أن سبب الهبوط كسر في خط طرد الصرف الصحي يبلغ 800 مم.

وقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، عن طريق  إدارة المتابعه الميدانيه بمتابعة الهبوط الأرضي بشارع جمال عبد الناصر مع شارع محمد نجيب، حيث تمت أعمال الكشف الفني واختبار لمنشٱت الصرف بموقع الهبوط وتبين وجود مشكله بخط الطرد مما يستلزم قيام شركه الصرف الصحي باعمال إحلال لخط الطرد بقطر 800 مم وبطول، 112مترا تقريبا.

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 كما تم التواصل مع مديرية الطرق والنقل لوضع طبقة اساس بموقع الهبوط وتم فتح مسار جديد  لحركة السيارات  بشارع جمال عبد الناصر بالتنسيق مع  المرور والكول الأمني وذلك لحين وضع طبقة الاساس وبدء أعمال الإصلاح  بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة  الطرق ومراقبة النظافة بالحي  لتعديل مسار حركة السيارات بشارع جمال عبد الناصر عن طربق فتح مسار بديل بدوران الجزيرة الوسطي بالشارع باستخدام لودر الحي.

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