الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

40 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار ميكروباصات فوتون خلال نوفمبر

ميكروباص،فيتو
ميكروباص،فيتو

أسعار الميكروباصات، تغيرات جديدة لحقت بأسعار الميكروباص داخل السوق المحلي بالتزامن من مطلع شهر نوفمبر الجاري لعام 2023، وذلك لزيادة الطلب ونقص المعروض محليا مما دفع وكيل سيارات فوتون لإعلان تغييرات في أسعار ميكروباصات فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بمصر. 

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فوتون قيمة الزيادة التي لحقت بأسعار ميكروباصات التي تجمع محليا داخل السوق المحلي وتصل نحو  40 ألف جنيه نرصدها في التقرير التالي:

Advertisements

سعر فوتون C2 بعد الزيادة

يصل سعر الفئة الوحيدة الى 734.900 ألف جنيه بدلًا من 694.900 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه. 

مواصفات ميكروباص فوتون C2

وتم تزويد ميكروباص فوتون C2 بمحرك 2200 سي سي بقوة 102 حصان وعزم 193 نيوتن متر وناقل حركة 5 سرعات مانيوال مع استهلاك وقود 12 لتر لكل 100كم.  

وفي ذات السياق   ارتفعت اسعار  سيارات  MG RX5 Plus بعد الزيادة شهر نوفمبر  لعام 2023، وهي كالتالي:

يصل سعر أول فئة كومفورت  الى مليون و330 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه. 
يصل سعر ثاني فئة لاكشري  الى مليون و390 ألف جنيه بدلًا من مليون و320 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

مواصفات محرك MG RX5 Plus

وحصلت سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة بمحرك 1500 سي سي بقوة 171 حصانا وعزم دوران 275 نيوتن متر بزيادة 25 نيوتن متر عن السابق واثنين حصان عن السابق مع ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض ٧ سرعات وشاحن توربيني مرتبط بالمحرك وسرعة قصوى 190 كيلو متر في الساعة.

مواصفات سيارات MG RX5 Plus
وتتميز الفئة الأولى من السيارة بمصابيح أمامية ليد مع إمكانية ضبط مستوى الإضاءة وحساسات الإضاءة وإضاءة نهارية ليد، كما تتميز بمرايات كهربائية الطي وقضبان للسقف واسبويلر خلفي وعجلات ١٨ بوصة.

ويبلغ طول السيارة 4571 ملم والعرض 1855 ملم والارتفاع 1719 ملم مع قاعدة عجلات بطول 2708 ملم.  

أسعار ومواصفات سيارات MG RX5 Plus بعد زيادة نوفمبر

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة أسعار سيارات MG RX5 اسعار سيارات اسعار الميكروباص أسعار ميكروباصات استهلاك وقود

مواد متعلقة

مبادرة إحلال السيارات تحدد موقف طلبات شركات الميكروباص

تراجع كبير في أسعار سيارات الميكروباص

أسعار مواصفات ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 

الأكثر قراءة

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وفريق الزمالك بعد عرض ثلاثي الأبيض للبيع

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

حماس تكشف حقيقة وجود أنفاق تحت أحد المستشفيات في قطاع غزة

دولة عربية ثانية تدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

10 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية الجنوب سودانية بقصر الاتحادية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صفعت ولكمت وعضت جنود الاحتلال وهي طفلة.. عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية