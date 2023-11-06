40 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار ميكروباصات فوتون خلال نوفمبر

أسعار الميكروباصات، تغيرات جديدة لحقت بأسعار الميكروباص داخل السوق المحلي بالتزامن من مطلع شهر نوفمبر الجاري لعام 2023، وذلك لزيادة الطلب ونقص المعروض محليا مما دفع وكيل سيارات فوتون لإعلان تغييرات في أسعار ميكروباصات فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بمصر.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فوتون قيمة الزيادة التي لحقت بأسعار ميكروباصات التي تجمع محليا داخل السوق المحلي وتصل نحو 40 ألف جنيه نرصدها في التقرير التالي:

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سعر فوتون C2 بعد الزيادة

يصل سعر الفئة الوحيدة الى 734.900 ألف جنيه بدلًا من 694.900 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

مواصفات ميكروباص فوتون C2

وتم تزويد ميكروباص فوتون C2 بمحرك 2200 سي سي بقوة 102 حصان وعزم 193 نيوتن متر وناقل حركة 5 سرعات مانيوال مع استهلاك وقود 12 لتر لكل 100كم.

وفي ذات السياق ارتفعت اسعار سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة شهر نوفمبر لعام 2023، وهي كالتالي:

يصل سعر أول فئة كومفورت الى مليون و330 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة لاكشري الى مليون و390 ألف جنيه بدلًا من مليون و320 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

مواصفات محرك MG RX5 Plus

وحصلت سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة بمحرك 1500 سي سي بقوة 171 حصانا وعزم دوران 275 نيوتن متر بزيادة 25 نيوتن متر عن السابق واثنين حصان عن السابق مع ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض ٧ سرعات وشاحن توربيني مرتبط بالمحرك وسرعة قصوى 190 كيلو متر في الساعة.

مواصفات سيارات MG RX5 Plus

وتتميز الفئة الأولى من السيارة بمصابيح أمامية ليد مع إمكانية ضبط مستوى الإضاءة وحساسات الإضاءة وإضاءة نهارية ليد، كما تتميز بمرايات كهربائية الطي وقضبان للسقف واسبويلر خلفي وعجلات ١٨ بوصة.

ويبلغ طول السيارة 4571 ملم والعرض 1855 ملم والارتفاع 1719 ملم مع قاعدة عجلات بطول 2708 ملم.