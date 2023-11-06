الموت يفجع طارق الشيخ

أعلن المطرب طارق الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة خاله، حيث طلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء له.

وفاة خال طارق الشيخ

وكتب طارق الشيخ قائلًا: "إنا لله وإن إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله خالي.. أرجو الدعاء له بالرحمة".

و لم يكشف طارق الشيخ عن تفاصيل جنازة وعزاء خاله حتى الآن.

أغنية لما النفوس تهون

وكان المطرب الشعبي الكبير طارق الشيخ طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم “لما النفس تهون على النفس” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وما يعانونه من انتهاكات وجرائم حرب أسفرت عن آلاف الشهداء، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

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