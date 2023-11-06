الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الموت يفجع طارق الشيخ

طارق الشيخ، فيتو
طارق الشيخ، فيتو

أعلن المطرب طارق الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة خاله، حيث طلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء له.

وفاة خال طارق الشيخ 

 وكتب طارق الشيخ قائلًا: "إنا لله وإن إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله خالي.. أرجو الدعاء له بالرحمة".

و لم يكشف طارق الشيخ عن تفاصيل جنازة وعزاء خاله حتى الآن.

أغنية لما النفوس تهون

وكان المطرب الشعبي الكبير طارق الشيخ طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم “لما النفس تهون على النفس” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وما يعانونه من انتهاكات وجرائم حرب أسفرت عن آلاف الشهداء، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

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لما النفوس تهدا، طارق الشيخ يطلق أغنية جديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

طارق الشيخ يستعد لطرح أغنية جديدة

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لما النفوس تهدا، طارق الشيخ يطلق أغنية جديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

طارق الشيخ يستعد لطرح أغنية جديدة

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