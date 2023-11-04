لما النفوس تهدا، طارق الشيخ يطلق أغنية جديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

طرح المطرب الشعبي الكبير طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم “لما النفس تهون على النفس” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وما يعانونه من انتهاكات وجرائم حرب أسفرت عن آلاف الشهداء، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.





في سياق آخر.. قامت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية، بحذف أغنية "إلى طغاة العالم" التي غنتها النجمة لطيفة منذ سنوات، وهي قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي، وألحان جمال سلامة… وذلك بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى.

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وكانت لطيفة قد أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد أحداث غزة، وعلقت لطيفة على الفيديو الذي طرحته عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد... حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف... وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود... وتبذر شوك الأسى في رباه".

وأعلنت لطيفة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأشقائنا في غزة، لما يتعرضوا له من اعتداءات وتجاوزت إنسانية تقوم بها قوات الاحتلال.

وعبرت عن ألمها الشديد لما يحدث في قطاع غزة من حرب ضروس شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ونشرت لطيفة عبر حسابها على تويتر أغنيتها الشهيرة “ألا أيها الظالم المستبد” وعلقت قائلة: غزة بدون ماء بدون كهرباء بدون هواء، حسبي الله ونعم الوكيل".

تعليقات النجوم العرب على أحداث طوفان الأقصى

وكان عدد من النجوم العرب قد تفاعلوا مع الأحداث المتزايدة التي شنتها المقاومة الفلسطينية منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الذي وافق 7 أكتوبر 2023 وهو ما عُرف بــ"طوفان الأقصي".

وكتب الفنان الكوميدي تامر فرج عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: "طب يا جدعان أنا رأيي تلغوا يوم كيبور ده عشان بقى كله ضرب ضرب مفيش شتيمة واشكروا العرب بقى إنهم بيدوكوا ماتريال لفيلم جديد زي فيلم جولدا مائير كدة يكون اسمه "نتن ياهو".. نسبةً للفيلم الذي تم طرحه مؤخرًا ورصد هزيمة الإسرائيليين فى السادس من أكتوبر.

“أصبح الآن عندي بندقية”

وعلق الفنان أحمد وفيق على تلك الأحداث، ونشر صورة لعلم فلسطين وأرفقها بتعليق “أصبح الآن عندي بندقية”..

وقال الفنان كريم عبد العزيز عن أحداث “طوفان الأقصى” وما أسفر عنه من قتلى وأسرى من الجانب الإسرائيلي وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين ربنا معاكم يا أبطال.

فيما عبر المطرب اللبناني الكبير راغب علامة عن دعمه القوي للفلسطينيين خلال الأحداث الجارية وكتب بموقعه الرسمي بـ تويتر “X”: ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدين.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم.

وقال المغني محمد محسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”: “ربنا يحفظ فلسطين الحبيبة.. ربنا معاكم يا أبطال.. و معلش بقى.. احنا كعرب بشكل عام بيكون خلقنا ضيق في أكتوبر”.

فيما أظهر الفنان حمادة هلال دعمه الكامل لأحداث “طوفان الأقصى”، ونشر عبر حسابه الشخصي بفيسبوك صورة للعلم الفلسطيني.