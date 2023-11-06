رياضة البحيرة تنفذ تدريب "الهوية الوطنية وعلاقتها بالتطوع" (صور)
نفذت مديرية الشباب بالبحيرة بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر تدريب بعنوان الهوية الوطنية وعلاقتها بالتطوع وتأثيرها على ادارة الأزمات وكان ذلك بالأمس بمركز شباب دمسنا بإدارة شباب أبوحمص.
وحاضر فيه تامر مرسال المنسق المركزى للوزارة ومنسق المحافظة لفريق مراكز شباب مصر وأحمد الشوربجى عضو فريق الجودة بإدارة أبوحمص وكريمة رزق محمد رئيس لجنة الموارد البشرية بفريق مراكز شباب مصر وتناولوا موضوع الهوية الوطنية والمواطنة، وأهمية التطوع وآلية العمل التطوعى.
كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.
كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.
و يذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.
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