ثقافة الأقصر تعقد ندوة عن فن الكاريكاتير بكلية الفنون الجميلة

نظمت ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وتم عقد ندوة عن فن الكاريكاتير للفنان عمرو حسن بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التعامل مع بعض الشخصيات الصعبة" ألقتها إيفون إيليا موضحة لماذا سميت بالشخصية الصعبة، وأنواع الشخصية الصعبة وصفات كل من هذه الشخصيات وطريقة التعامل مع كل شخصية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "قصائد وأشعار عن أكتوبر" أوضح سيد صدقي كيف كان أكتوبر ملهما للشعراء، أكتوبر في شعر شعراء الفصحي، ونصر أكتوبر في شعر العامية.

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وقدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي ما لها وما عليها" أوضحت إيفون إيليا أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وفوائد التواصل الاجتماعي واضرارها، وكذلك قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" الشخصية الهيستيرية" ألقتها حياة عبد الرحيم موضحة الشخصية الهيستيرية، والعوامل التى تساعد على ظهور الشخصية الهيستيرية، واضطرابات الشخصية وصفاتها، وكيفية العلاج منها، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "حرب أكتوبر" نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة ورق أبيض وقلم رصاص وألوان خشب،بينما أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي القنسواني وألقى قصيدتى "المدرسة تتحدث، راقت لي ".

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.