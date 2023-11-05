أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع سعر 13 صنفًا في سوق العبور أبرزهم البلطي

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 5-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأحد، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 55 إلى 65 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، سعر بلطي ممتاز كبير من 66 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

Advertisements

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 65 إلى 105 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة سويسي من 65 إلى 105 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، سبيط من 200 جنيه إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 150 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 55 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 55 إلى 75 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، سعر كاليماري من 200 جنيه إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سابيا من 200 جنيه إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 46 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

وسجل بربون ممتاز من 70 إلى 85 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، بربون متوسط الحجم من 55 إلى 67 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأحد

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 200 جنيه إلى 310 جنيهات، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 390 جنيهًا.

وتراوح سعر جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط درجة 2 بسعر 220 إلى 320 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 60 إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.