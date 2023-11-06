جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل بسبب مجازر الاحتلال بغزة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن جنوب أفريقيا استدعت جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور ردًا على العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة.

استدعاء الدبلوماسيين

جدير بالذكر استدعت تشاد القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل، اليوم الأحد، ودانت خسارة أرواح العديد من المواطنين الأبرياء في غزة، لتصبح أول دولة إفريقية تتخذ هذه الخطوة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وتدعو تشاد إلى "وقف لإطلاق النار يؤدي إلى حل مستقر للقضية الفلسطينية".

حركة حماس

وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.

وهاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

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تدهور الظروف الإنسانية في القطاع

بينما تجاوز عدد الشهداء المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.

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