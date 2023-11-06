وكيل الشيوخ يدعو لمخاطبة برلمانات العالم لإقرار تشريعات تحد من الكربون

أكد النائب الوفدى بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ أهمية الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

وقال " أبو شقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين تضمن التقرير مسألة الاحتباس الحراري وأثارها، وفيما جاء في الدراسة إلى أن جهود دولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة.

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الانبعاثات تمثل بشكل مباشر على البشر

وأشار " ابوشقة " وكيل مجلس الشيوخ التقرير أيضًا يقول إن الانبعاثات تمثل بشكل مباشر على البشر مما يسبب مزيد من الإمراض على الجهاز التنفسي، وأيضًا أن انبعاثات الكربون خطيرة حيث أنها تمثل مصدر رزق كوكبنا وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ وتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان، حماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، لابد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة

وتابع، كما أن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، نحن في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية، المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29 نصت على (أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية..).

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستمرار نظر ومناقشة تقرير لجنة الطاقة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون.. ضريبة الكربون.

التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

وجاء ذلك بعدما بدأ المجلس أمس في مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بالمجلس، وشهدت عدة مداخلات من الأعضاء، بينما تشهد الجلسة اليوم، استكمال المناقشة، وتعقيب من الحكومة على الدراسة وما دار حولها من مناقشات.

وخلال المناقشات طالب النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة الضغط على إسرائيل لدفع تعويض عن الانبعاثات التي تخرج نتيجة القصف الجنوني على قطاع غزة، مؤكدًا أن التأثيرات السلبية لهذا القصف من انبعاثات يؤثر على مصر على المدى الطويل.

إسرائيل أسقطت ما قيمته قنبلتين ذريتين على قطاع غزة

وأشار النائب، إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أعلن إن إسرائيل أسقطت ما قيمته قنبلتين ذريتين على قطاع غزة.

10 آلاف قنبلة سقطت على مدينة غزة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 10 آلاف قنبلة سقطت على مدينة غزة، في مساحة لا تتعدى 56 كيلو، وشريط عرضه 8 كيلومترات.

بروتوكول كيوتو الدولي يضع إجراءات صارمة لتعويض المتضرر من الانبعاثات

وقال النائب: بروتوكول كيوتو الدولي يضع إجراءات صارمة لتعويض المتضرر من المتسبب من الانبعاثات، مشيرا إلى أن إسرائيل انضمت لهذا البروتوكول في 2004، فيما انضمت مصر في 2005.

انبعاثات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضررها ليس اليوم

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تحرك الجهات الرسمية في هذا الشأن، قائلا: انبعاثات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضررها ليس اليوم لكن بعد عشرات السنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أعلى نسبة أمراض سرطان في اليابان بعد عشرات السنين من واقعة هيروشيما ونجازاكي.

وأكد النائب أحمد شعبان، أن ما يحدث من قصف جنوني على غزة لا يضر القطاع فقط، بل يضر الشعب اليهودي، قائلا: "هما أحرار شمشمون العصر نتنياهو يهد المعبد عليهم لكن لا يهده علينا".

وتابع النائب: "الناس دي لا تتراجع بدم ولا أشلاء أطفال، ولكن وجعهم الفلوس، علشان كده لازم نوجعهم بالمطالبة بالتعويض زي ما يوجعونا".

من جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "لا يعبئوا بالدم أو بالأطفال..هذه الجزئية بالقطع تخضع للدراسة"، متابعا: "حسبي الله ونعم الوكيل".