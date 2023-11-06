الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بدء التوافد الجماهيرى على معرض TransMEA لمشاهدة وسائل النقل الذكي (صور)

بدء التوافد على معرض
بدء التوافد على معرض TransMEA، فيتو

شهدت الساعات الأولى لافتتاح  المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 Trans-MEA أمام الجمهور اليوم،إقبالا خاصة من فئة الشباب وطلاب الجامعات الذين توافدوا للمعرض خاصة أن المعرض يضم ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية. 

ساحة المعرض الخارجية 

ويضم معرض النقل الذكي العديد من النماذج الخاصة بوسائل النقل يستطيع الزوار الاطلاع عليها. 

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- تشهد الساحة  الخارجية لمعرض النقل الذكي كل مشروعات الجر الكهربائي ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة، واتاحة تفقدها لزائري المعرض وتشمل:

-استعراض القطار الكهربائى الذكى  السريع ديزيزو 

-القطار الكهربائي الخفيف

-مونوريل شرق وغرب النيل 

- الخط الثالث للمترو.

- العربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " 

-مزلقان الكتروني

-مفاتيح السكة الحديد

-الأتوبيس الترددي BRT

– أتوبيسات العاصمة

– تاكسي العاصمة 

-لانش بحري تحيا مصر مصنوع من الفيبر جلاس.

-تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة، عبر  توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض،  بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي,

- كما تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يوميًا وذلك من (الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس) حيث يتم تحرك الاتوبيسات بإتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحًا ويتم العودة في الساعة الخامسة عصرًا.

-جناح وزارة النقل سيعرض العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها وايضا التى تم اقتتاحها بالتزامن مع المعرض مع عقد العديد من ورش العمل 

ساحة الابتكار للشباب 

-المعرض يضم ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

- يشارك في المعرض 350  شركة من  50 دولة. 

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النقل النقل الذكي الجامعات المصرية Trans-MEA الجمهور

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