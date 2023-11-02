الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء: 1.96% ارتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2023

اللواء خيرت بركات،فيتو
اللواء خيرت بركات،فيتو

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2023.  


وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

Advertisements


بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 105.07 خلال شهر أغسطس 2023 (أولـي) مقابل 103.04خلال شهر يوليـو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96٪.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 129.41 خــــــلال شـــهــــر أغسطس2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر يوليـو 2023 حيــــث بلــــغ 122.39 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 5.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.76 خــــلال شــهـــر اغسطس2023 مقــــارنة بشهـــر يوليـو 2023 حيـث بـلـــــغ 99.32 بنــسـبـــة ارتفـــاع قـدرهــــا 15.55٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

• بلـــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الفلزات القاعدية 57.95 خــلال شهــر أغسطس 2023 مقـارنة بشــهــر يوليـو 2023 حيــث بلــغ 59.66 بنسبـة انخفاض قدرهـا 2.87٪ وذلك بسبب توافر المخازين من المنتج.
• بلــغ الرقــــم القياسي لصناعة معدات النقل 117.90 خـــلال شهـــر أغسطس 2023 مـقـارنـة بشــهر يوليـو 2023 حــيــث بــلــغ 121.29 بنسبة انخفاض قدرها 2.79٪ وذلك بسبب عدم وجود أوامر تشغيل.

 

الإحصاء: 22.3% انخفاضا بقيمة عجز الميزان التجاري خلال أغسطس 2023

الإحصاء: 21.3 % انخفاض فى إصابات العمل عام 2022

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصناعات التحويلية الصناعات التحويلية والاستخراجية

مواد متعلقة

الإحصاء: 22.3% انخفاضا بقيمة عجز الميزان التجاري خلال أغسطس 2023

الإحصاء: 21.3 % انخفاض فى إصابات العمل عام 2022

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

عودة هذا اللاعب لحسابات كولر بعد إصابة رضا سليم

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

رئيس وزراء هولندا يوجه الشكر للسيسي لإجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات لغزة

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

Advertisements

منوعات

المزيد

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبي في المنام أفعل هذه الأمور

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية