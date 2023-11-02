الإحصاء: 1.96% ارتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2023.



وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

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بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 105.07 خلال شهر أغسطس 2023 (أولـي) مقابل 103.04خلال شهر يوليـو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 129.41 خــــــلال شـــهــــر أغسطس2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر يوليـو 2023 حيــــث بلــــغ 122.39 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 5.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.76 خــــلال شــهـــر اغسطس2023 مقــــارنة بشهـــر يوليـو 2023 حيـث بـلـــــغ 99.32 بنــسـبـــة ارتفـــاع قـدرهــــا 15.55٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

• بلـــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الفلزات القاعدية 57.95 خــلال شهــر أغسطس 2023 مقـارنة بشــهــر يوليـو 2023 حيــث بلــغ 59.66 بنسبـة انخفاض قدرهـا 2.87٪ وذلك بسبب توافر المخازين من المنتج.

• بلــغ الرقــــم القياسي لصناعة معدات النقل 117.90 خـــلال شهـــر أغسطس 2023 مـقـارنـة بشــهر يوليـو 2023 حــيــث بــلــغ 121.29 بنسبة انخفاض قدرها 2.79٪ وذلك بسبب عدم وجود أوامر تشغيل.