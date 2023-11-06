مدير الشباب والرياضة بالأقصر يستقبل أول فوج لبرنامج الرحلات الشتوية

استقبل صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر الطلائع المشاركين في مشروع برنامج الرحلات الشتوية، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن تنفيذ سلسلة من الرحلات للطلائع على مستوى جميع محافظات الجمهورية ضمن سلسلة رحلات "اعرف بلدك" والتي تهدف لتوعية النشء بأهمية المناطق السياحية بمصر، وتعريف النشء بتاريخ بلدهم. وتنفذ وزارة الشباب والرياضة لهم مجموعة من ورش العمل التثقيفية ورحلات سياحية لأهم المعالم الأثرية بالأقصر وأسوان منها معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت وهابو بالبر الغربي بالأقصر.

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وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف إلي تعريف النشء بمعالم مصر المتميزة بالوجه القبلي، لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف المشاركين.



يشار إلى أنه عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعات مع المنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بحضور الدكتور محمد فوزى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، ومحمد الشاذلى، مدير عام الإعلام لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لبحث آخر المستجدات الخاصة بوحدة المنسقين الإعلاميين والرؤية الإعلامية ودور الوحدة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى، بدور وحدة المنسقين الإعلاميين خلال الفترة الحالية وما تقوم به من مجهودات لنقل الصورة الصحيحة وما يتم على الأرض من إنجازات، خاصة المشروعات القومية الكبرى، واستغلال منصات الإعلام الرقمية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى لنشر الوعى لدى المواطنين بما تقوم به مديريات الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها من فعاليات وأنشطة وبرامج.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، خلال الاجتماع على الدور المهم الذي تقوم به وحدة المنسقين الإعلاميين في التصدى للشائعات، والتعامل مع الأزمات بشكل سريع وفورى بالتعاون مع كافة الإدارات المختصة داخل المديريات، والتحرك بشكل مباشر وسريع لاحتواء أى أزمة، موضحًا أن المنسقين الإعلاميين بالمديريات هم المعنيين بالتعامل مع الإعلام بشكل مباشر والمصدر الخاص بالأخبار وما تتداوله الصفحات الإعلامية عن أنشطة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة التعامل بشكل احترافى مع كافة الموضوعات والقضايا التي تخص الوزارة في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من مجهودات دخل قطاعات الشباب والرياضة للنهوض المنظومة، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

ووجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتشبيك والتعاون والدمج ما بين وحدة المنسقين الإعلاميين والمكتب الإعلامى المركزى بوزارة الشباب والرياضة لتوحيد الرؤية الإعلامية والمضي قدما نحو تطلعات جديدة تتناسب مع حجم ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات خلال الفترة الحالية.

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