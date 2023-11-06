الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مدير الشباب والرياضة بالأقصر يستقبل أول فوج لبرنامج الرحلات الشتوية

جانب من الاستقبال،فيتو
جانب من الاستقبال،فيتو

  استقبل  صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر الطلائع المشاركين في مشروع برنامج الرحلات الشتوية، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن تنفيذ سلسلة من الرحلات للطلائع على مستوى جميع محافظات الجمهورية ضمن سلسلة رحلات "اعرف بلدك" والتي تهدف لتوعية النشء بأهمية المناطق السياحية بمصر، وتعريف النشء بتاريخ بلدهم. وتنفذ وزارة الشباب والرياضة لهم مجموعة من ورش العمل التثقيفية ورحلات سياحية لأهم المعالم الأثرية بالأقصر وأسوان منها معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت وهابو بالبر الغربي بالأقصر.

Advertisements

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف إلي تعريف النشء بمعالم مصر المتميزة بالوجه القبلي، لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف المشاركين.


يشار إلى أنه عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعات مع المنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بحضور الدكتور محمد فوزى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، ومحمد الشاذلى، مدير عام الإعلام لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لبحث آخر المستجدات الخاصة بوحدة المنسقين الإعلاميين والرؤية الإعلامية ودور الوحدة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى، بدور وحدة المنسقين الإعلاميين خلال الفترة الحالية وما تقوم به من مجهودات لنقل الصورة الصحيحة وما يتم على الأرض من إنجازات، خاصة المشروعات القومية الكبرى، واستغلال منصات الإعلام الرقمية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى لنشر الوعى لدى المواطنين بما تقوم به مديريات الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها من فعاليات وأنشطة وبرامج.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، خلال الاجتماع على الدور المهم الذي تقوم به وحدة المنسقين الإعلاميين في التصدى للشائعات، والتعامل مع الأزمات بشكل سريع وفورى بالتعاون مع كافة الإدارات المختصة داخل المديريات، والتحرك بشكل مباشر وسريع لاحتواء أى أزمة، موضحًا أن المنسقين الإعلاميين بالمديريات هم المعنيين بالتعامل مع الإعلام بشكل مباشر والمصدر الخاص بالأخبار وما تتداوله الصفحات الإعلامية عن أنشطة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة  التعامل بشكل احترافى مع كافة الموضوعات والقضايا التي تخص الوزارة في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من مجهودات دخل قطاعات الشباب والرياضة للنهوض المنظومة، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

ووجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتشبيك والتعاون والدمج ما بين وحدة المنسقين الإعلاميين والمكتب الإعلامى المركزى بوزارة الشباب والرياضة لتوحيد الرؤية الإعلامية والمضي قدما نحو تطلعات جديدة تتناسب مع حجم ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات خلال الفترة الحالية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر برنامج الرحلات الشتوية فيتو مدير الشباب والرياضة بالأقصر

مواد متعلقة

رفع 1268 طن قمامة بحملة لنظافة الشوارع والميادين بمدينة الأقصر

رئيس مدينة الطود يشهد تخريج فصلي التركيبات الكهربائية وشبكات المياه بمدرسة العديسات

ضبط 30 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر بأختام غير حكومية بالأقصر

رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتابع أخر تطورات مشروع الصرف الصحي

وحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر تنظم احتفالية تراثنا في الأقصر

إزالة 19 حالة تعد بمركز إسنا جنوب الأقصر

محافظ الأقصر يوافق على التعاقد على تركيب ماكينات دفع إلكتروني

محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يعلن الاستجابة لمتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها ببورسعيد

موعد ومكان جنازة ليلى صديق طليقة مدحت صالح

عليه العوض في الفن المصري، ماجدة خير الله توجه رسالة للمدافعين عن بيومي فؤاد

السيسي: رغم التحديات والظروف الصعبة التى تواجه المنطقة لم ندخر جهدا لدعم جنوب السودان

نهائي الدوري الأفريقي، ندالا حكما لمباراة الوداد المغربي وصن داونز

51 عامًا على عرض فيلم أنف وثلاث عيون.. أثار أزمة رقابية مدوية وأغضب إحسان عبد القدوس من توفيق الحكيم

كواليس الجلسة الأخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك وفتوح (فيديو)

الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 سنة لسيدة في قضية طبيب الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-11-2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

6 نصائح من جهاز حماية المستهلك للشراء في الجمعة البيضاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

المزيد
الجريدة الرسمية