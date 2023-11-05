الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض 5 أنواع في سوق العبور أبرزهم التين

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

 أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة. 

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

 وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

 

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأحد

 وسجل سعر برتقال سكري من 4.5 إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، بلغ  سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، بلح زغلول من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، بلح بارحي من 45 إلى 55 جنيهًا، بلح رملي من 10 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 10 إلى 12 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر تين برشومي من  9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، سعر رمان من 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، سعر كاكا من 10 إلى 14 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت  من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر  كمثرى ثلاجة من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا،  حرنكش نحو 15 جنيهًا.

 

وسجل سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، كريز 25 جنيهًا.

 

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الفاكهة اليوم السبت 4-11-2023 بشوادر قنا

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