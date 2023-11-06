الإثنين 06 نوفمبر 2023
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سياسة

نائب بالشيوخ: التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الكربون

مناقشة تأثير الكربون
مناقشة تأثير الكربون على البيئة في مجلس الشيوخ،فيتو

أكد علاء مطصفى، عضو مجلس الشيوخ، أن التقنيات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تقليل انبعاثات الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي، وفقا لما كشفت عنه العديد من الأبحاث.

التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.

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 التقنيات الرقمية تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 15%

وأشار إلى أنه يمكن أن تقلل هذه التقنيات من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 15%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تُعد جزءًا كبيرًا من الخفض البالغ 50% الذي يجب تحقيقه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ذلك، تعادل هذه النسبة أكثر من البصمة الكربونية الحالية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين.

 التحول الرقمي في مختلف القطاعات يساهم في تخفيض الانبعاثات

وأوضح النائب أن الأبحاث أشارت إلى أن التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتصنيع والزراعة والإنشاء والخدمات والنقل وإدارة المرور يمكن أن يساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على تقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مراحل البحث والتطوير المبكرة

وأشار إلى أن هذه الجهود تتضمن تغييرًا في طرق تصميم وصناعة المنتجات، بالإضافة إلى استفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مراحل البحث والتطوير المبكرة، ويمكن أن يسهم كل ذلك بشكل كبير في تقليل البصمة البيئية للمنتجات.

 

جلسة الشيوخ بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن تتضمن الدراسة جهودًا لتحفيز الشركات على اعتماد تقنيات التحول الرقمي بشكل يسهم بشكل مباشر في تقليل انبعاثات الكربون، مؤكدا أن استخدام التقنيات الحديثة فى الصناعة يساهم في خفض الانبعاثات الإلكترونية.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية أن يكون هناك آلية لتعويض ووقاية المواطنين الذين يتعرضون لانبعاثات الكربون الصادرة عن بعض الأنشطة.

رئيس مجلس الشيوخ يطالب بتعويض المتضررين من انبعاثات أفران الخبز

الشيوخ يعاود عقد جلسته العامة لاستكمال مناقشة دراسة الكربون

وأشار رئيس الشيوخ، إلى أن هناك بعض الصناعات والأنشطة يصدر عنها الكربون ما يؤثر على العاملين بتلك المهن عبر فترات زمنية وبينها العاملين في أفران الخبز على سبيل المثال.

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الكربون البيئة الطاقة الشيوخ مجلس الشيوخ التحول الرقمي

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