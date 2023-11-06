الشيوخ يعاود عقد جلسته العامة لاستكمال مناقشة دراسة الكربون

بدأت قبل قليل الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستمرار نظر ومناقشة تقرير لجنة الطاقة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون.. ضريبة الكربون.

التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

جاء ذلك بعدما بدأ المجلس أمس في مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بالمجلس، وشهدت عدة مداخلات من الأعضاء، بينما تشهد الجلسة اليوم، استكمال المناقشة، وتعقيب من الحكومة على الدراسة وما دار حولها من مناقشات.

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وخلال المناقشات طالب النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة الضغط على إسرائيل لدفع تعويض عن الانبعاثات التي تخرج نتيجة القصف الجنوني على قطاع غزة، مؤكدًا أن التأثيرات السلبية لهذا القصف من انبعاثات يؤثر على مصر على المدى الطويل.

إسرائيل أسقطت ما قيمته قنبلتين ذريتين على قطاع غزة

وأشار النائب، إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أعلن إن إسرائيل أسقطت ما قيمته قنبلتين ذريتين على قطاع غزة.

10 آلاف قنبلة سقطت على مدينة غزة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 10 آلاف قنبلة سقطت على مدينة غزة، في مساحة لا تتعدى 56 كيلو، وشريط عرضه 8 كيلومترات.

بروتوكول كيوتو الدولي يضع إجراءات صارمة لتعويض المتضرر من الانبعاثات

وقال النائب: بروتوكول كيوتو الدولي يضع إجراءات صارمة لتعويض المتضرر من المتسبب من الانبعاثات، مشيرا إلى أن إسرائيل انضمت لهذا البروتوكول في 2004، فيما انضمت مصر في 2005.

انبعاثات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضررها ليس اليوم

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تحرك الجهات الرسمية في هذا الشأن، قائلا: انبعاثات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضررها ليس اليوم لكن بعد عشرات السنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أعلى نسبة أمراض سرطان في اليابان بعد عشرات السنين من واقعة هيروشيما ونجازاكي.

وأكد النائب أحمد شعبان، أن ما يحدث من قصف جنوني على غزة لا يضر القطاع فقط، بل يضر الشعب اليهودي، قائلا: "هما أحرار شمشمون العصر نتنياهو يهد المعبد عليهم لكن لا يهده علينا".

وتابع النائب: "الناس دي لا تتراجع بدم ولا أشلاء أطفال، ولكن وجعهم الفلوس، علشان كده لازم نوجعهم بالمطالبة بالتعويض زي ما يوجعونا".

من جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "لا يعبئوا بالدم أو بالأطفال..هذه الجزئية بالقطع تخضع للدراسة"، متابعا: "حسبي الله ونعم الوكيل".