وزيرا التنمية المحلية والتضامن في افتتاح معرض "أيادي مصر": فرصة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أمس الأحد، بافتتاح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المحافظين ونواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر.

حيث تفقدوا أجنحة المعرض ومنها معرض منتجات الحرف اليدوية والبيئية والتمور التابع للمحافظة، مشيدين بجودة وتنوع المعروضات الموجودة بالمعرض، مؤكدين أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم ورعاية أصحاب الحرف اليدوية.

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المشروع القومي "أيادي مصر"

من جانبها، أكدت نائب المحافظ أن المشروع القومي "أيادي مصر" ساهم في خلق سوق للمنتجات التراثية، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، واستراتيجيات التسعير والبيع والتسويق، مشيرةً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف للحفاظ عليها وتنميتها.

ومن جانبه، أعرب اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته للمشاركة في معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية"، مثمنًا جميع الجهود المبذولة من السادة الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة "أيادي مصر" والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر المبادرة عنوانا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.

دعم الحرف اليدوية والتراثية

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقدمها نيفين القباج وزيرة التضامن لدعم الحرف اليدوية والتراثية، والتعاون المستمر بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لدعم المبادرة غير المسبوق لتنمية مهارات أعضائها وتطوير البنية التحتية لمقر المبادرة، كما وجه الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الذى قام بتوفير مقر دائم للمبادرة.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص التقدير للدعم المقدم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر على دعمها ورعايتها للحرف اليدوية من خلال تعاون مثمر وبناء بدأ بسلسلة من الورش التدريبية لشباب أيادي مصر بالمحافظات لتأهيلهم ثم رعاية معرض اليوم، كما وجه بالشكر لكل القائمين على المبادرة والداعمين لها متمنيًا النجاح لشباب مصر الذي يثبت كل يوم قدرته على العطاء.

وأكد اللواء هشام آمنة، ان دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

تدريب الحرفيين على تطوير المنتج

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المشروع القومي "أيادي مصر" حقق العديد من المكاسب والإنجازات فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية، كما ساعد المشروع على اكتمال جميع مراحل سلاسل القيمة للحرف التراثية من الإنتاج وحتى التسويق، وخلق سوق لهذه المنتجات قادرة على المنافسة، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، ولضمان استدامة هذه الجهود، تعمل وزارة التنمية المحلية على عدد من المحاور المؤسسية سواء من خلال تجهيز مركز للحرف التراثية واليدوية المصرية بقرية "الفواخير" بالفسطاط ليكون مقرَا للمشروع القومي "أيادي مصر"، أو الحرص على إنشاء وتفعيل وحدة مختصة بالعمل على المشروع في كل محافظة بالتعاون مع المحافظين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال عام 2017 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء هام ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف للحفاظ عليها وتنميتها، حيث سارعت الحكومة المصرية الى ترجمة هذه التكليفات على أرض الواقع من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المعنية بالصناعات اليدوية والتراثية بكافة المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، ان إطلاق الوزارة لمنصة "أيادي مصر" لتسويق الحرف اليدوية والتراثية في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أي-أسواق ومحافظات مصر، يأتي في إطار دعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وإدراكًا منا بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، حيث يعتبر إنشاء منصة الكترونية أحد المداخل لتعزيز عملية التسويق والتي تتماشى مع روح العصر وتساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادرة على المنافسة العالمية.

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات والتي تؤدي إلى التنمية في الريف ودعم للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، وأيضًا دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة التي تملكها المرأة المعيلة وما تمثله من مصدر أساسي لدخل أسرتها ومن هنا نرى دائما جهد غير مسبوق من كافة المحافظات بتنظيم معارض ومبادرات شبابية وتشجيع من السادة المحافظين ومشاركة فعالة لخلق جيل مميز من شباب المبادرة.

وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة بذل كل الجهد من جميع المعنيين لدعم هذه الصناعة نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل ضمن رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي المرجو، وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية لدفع هذه الصناعة الواعدة محليًا والوصول الى الأسواق العالمية.وأكد الوزير علي سعي وزارة التنمية المحلية لمساعدة شبابنا في جميع محافظات مصر في تطوير وتسويق منتجاتهم وصناعاتهم وتوفير فرص عمل لهم والحفاظ علي الحرف التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى والمدن المصرية المختلفة من الاندثار.