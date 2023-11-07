5 معلومات عن خدمة القاهرة كاش من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة خدمة المحفظة لعملائه من خلال القاهرة كاش.

وفي السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات عن تطبيق القاهرة كاش.

تفاصيل محفظة القاهرة كاش

1-يكون البنك مسؤولًا عن إدارة هذه المحفظة.

2-تعمل الخدمة على جميع شبكات المحمول الموجودة في مصر.

3-هذه الخدمة مقدمة بالتعاون بين بنك القاهرة ومؤسسة ماستركارد العالمية وشركة بنوك مصر.

4-يمكن فتح أكثر من حساب للهاتف المحمول بحد أقصى ثلاثة حسابات للرقم القومي الواحد على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

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5-في حالة محاولة فتح أكثر من ثلاث حسابات يتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

هذه الخدمة متاحة للأفراد الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية فقط سواء كان عميل بنك أو عميل شباك على أن يتم فتح حساب جديد له(بداية من سن 16 سنة) ثم التوجه الي اقرب فرع للاشتراك في الخدمه, كما يمكن لعملاء بنك القاهرة حاملي بطاقات (ميزة ومستركارد) للخصم المباشر الاشتراك ذاتيا عن طريق التطبيق"

وحول كيفية الاشتراك فى الخدمه لغير عملاء بنك القاهرة فإنه يمكنهم الاشتراك فقط من خلال فروع البنك حيث تتم زيارة أي فرع من فروع بنك القاهرة.

وتشمل قائمة الخطوات الاشتراك في المحفظة مايلي:

1- يتم ملء طلب الإشتراك في الخدمة والتوقيع على الشروط والأحكام.

2- عند ملء استمارة الاشتراك بفرع البنك يمكنك إضافة وربط جميع بطاقات بنك القاهرة (ميزة وماستركارد) بحد أقصى 2 بطاقة.

3- سيقوم موظف البنك بتسجيل بياناتك على النظام.

4- سوف يستقبل العملاء رسالة على هاتفهم المحمول يحتوي على رابط التطبيق لتحميل تطبيق "قاهرة كاش" على هاتفهم المحمول من أي من المتاجر المتاحة Google Play أو Huawei AppGallery أو Apple Store.

مستندات محفظة القاهرة كاش

وتضم قائمة المستندات المطلوبة لإنشاء محفظة القاهرة كاش التالي:

أصل وصورة البطاقة الشخصية.

رقم هاتف المحمول مسجل ببيانات العميل لدى شركة المحمول التابع لها.

هذه الخدمة متوفرة للمصريين فقط في الوقت الحالي.

أما عملاء بنك القاهرة حاملي بطاقات (ميزة وماستركارد) للخصم المباشر يمكنهم الاشتراك من خلال الفرع أو ذاتيا من خلال تطبيق محفظة قاهرة كاش.

خطوات الاشتراك بمحفظة قاهرة كاش:

1. تحميل تطبيق "محفظة قاهرة كاش" من خلال متجر (AppGallery- Google Play – App Store).

2. الدخول على تطبيق "محفظة قاهرة كاش".

3. يقرأ العميل خطوات التسجيل ويقم بالضغط على إنشاء حســاب.

4. يدخل العميل الرقم القومي ورقم الهاتف ويضغط علي استمرار.

5. يدخل العميل بيانات بطاقة الخصم المباشر "Meeza - MasterCard" ثم يضغط استمرار.

6. يدخل العملاء البيانات كاملة.

7. يقوم العميل بقراءة الشروط والاحكام جيدا ويعلم على أوافق علي الشروط والأحكام ثم يضغط على تسجيل.

8. يدخل العميل رمز التأكيد OTP وأرسل.

9. تم التسجيل بنجاح.