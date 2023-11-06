الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

كواليس الجلسة الأخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك وفتوح (فيديو)

احمد فتوح، فيتو
احمد فتوح، فيتو

الزمالك، كشف الإعلامى محمد شبانه عبر برنامجه الإذاعي المذاع على إذاعة شعبى fm عن كواليس الجلسة الأخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك وأحد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض.

وقال شبانه إن مسؤولي نادى الزمالك عقدوا جلسه مع أحمد فتوح فى أحد الكافيهات الخاصة بمدينة السادس من اكتوبر وذلك قبل إعلان النادى بعرض اللاعب للبيع.

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا" فتوح طلب الحصول على 60 مليون فى عقده القادم والذي يمتد إلى ثلاث سنوات إلى جانب الحصول على 40 مليون جنيه كجزء من مقدم لبتعاقد وباقى مستحقاته المالية لدى النادى.

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وأشار شبانه أن مسؤولي الزمالك رفضوا طلبات فتوح وأكدوا له أنه وقع على عقود انتقال الى النادي الأهلي وهو نفاه اللاعب الدولي صاحب ال 26 عاما.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، آخر تطورات أزمة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع إدارة القلعة البيضاء بعد عرضه للبيع.

وقال المصدر: بعد انتهاء اللاعب من الخضوع للتحقيق سيتم الاستفسار من وكيل أعماله عن وجود عروض رسمية للاعب من عدمها من أجل دراستها واختيار الأنسب للموافقة عليها.

تصريحات أحمد سالم

وتحدث أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عن كواليس القرارات التي اتخذها مجلس إدارة القلعة البيضاء. 

وقال أحمد سالم في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: “إدارة نادي الزمالك ستعلي المبادئ ضد أي لاعب مهما كانت قيمته ولن يسمح لأي شخص بتخطي مبادئ الزمالك”. 

وأضاف: “كل ما الأسماء التي تم تداولها بالنسبة لمدرب الزمالك الجديد غير صحيحة ولم يتم طرحها على مجلس الإدارة”. 

وأتم حديثه: “نعد جمهور الزمالك أن المدير الفني الجديد سيرضي طموحهم والإعلان عنه خلال أيام”. 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديل موعد تدريب الأبيض اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

واستقر الجهاز الفني على خوض الفريق للتدريب في الثالثة عصرًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بدلا من إقامته في التاسعة صباحا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر أمس الأحد تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء أمس الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا.

خوان كارلوس أوسوريو

خاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

حقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.

الزمالك يجتمع مع أوسوريو، اعرف التفاصيل

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

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