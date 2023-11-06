الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 1268 طن قمامة بحملة لنظافة الشوارع والميادين بمدينة الأقصر

جانب من الحملة المكبرة،فيتو
جانب من الحملة المكبرة،فيتو

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف ومشاركة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع 1268 طن قمامة و673 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، وذلك خلال حملات نظافة مكبرة على مدار الأسبوع الماضي.

Advertisements

شملت الحملة شارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل ونجوع الفاخورة والدقاديق ونجع العرب، وميدان المكتبة وشارع بولا ومنطقة السيد يوسف وأمام معبد الكرنك وبارك الحنطور والنجع الطويل والسبتيه وابو عصبه وشارع التلفزيون والمدينة وأحمد عرابي والحرية والخليج ونزلة أحمد هاشم ورؤية وشارع الصنايع.

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى إستمرار أعمال لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر محافظ الأقصر مدينة الأقصر حملة مكبرة لنظافة الشوارع والميادين فيتو

مواد متعلقة

رئيس مدينة الطود يشهد تخريج فصلي التركيبات الكهربائية وشبكات المياه بمدرسة العديسات

ضبط 30 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر بأختام غير حكومية بالأقصر

رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتابع أخر تطورات مشروع الصرف الصحي

وحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر تنظم احتفالية تراثنا في الأقصر

إزالة 19 حالة تعد بمركز إسنا جنوب الأقصر

محافظ الأقصر يوافق على التعاقد على تركيب ماكينات دفع إلكتروني

محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت

انطلاق فعاليات الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمراكز شباب محافظة الأقصر

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يعلن الاستجابة لمتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها ببورسعيد

موعد ومكان جنازة ليلى صديق طليقة مدحت صالح

عليه العوض في الفن المصري، ماجدة خير الله توجه رسالة للمدافعين عن بيومي فؤاد

نهائي الدوري الأفريقي، ندالا حكما لمباراة الوداد المغربي وصن داونز

51 عامًا على عرض فيلم أنف وثلاث عيون.. أثار أزمة رقابية مدوية وأغضب إحسان عبد القدوس من توفيق الحكيم

كواليس الجلسة الأخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك وفتوح (فيديو)

السيسي: رغم التحديات والظروف الصعبة التى تواجه المنطقة لم ندخر جهدا لدعم جنوب السودان

الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 سنة لسيدة في قضية طبيب الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-11-2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

6 نصائح من جهاز حماية المستهلك للشراء في الجمعة البيضاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

المزيد
الجريدة الرسمية