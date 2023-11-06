رفع 1268 طن قمامة بحملة لنظافة الشوارع والميادين بمدينة الأقصر
تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف ومشاركة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية.
وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع 1268 طن قمامة و673 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، وذلك خلال حملات نظافة مكبرة على مدار الأسبوع الماضي.
شملت الحملة شارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل ونجوع الفاخورة والدقاديق ونجع العرب، وميدان المكتبة وشارع بولا ومنطقة السيد يوسف وأمام معبد الكرنك وبارك الحنطور والنجع الطويل والسبتيه وابو عصبه وشارع التلفزيون والمدينة وأحمد عرابي والحرية والخليج ونزلة أحمد هاشم ورؤية وشارع الصنايع.
وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى إستمرار أعمال لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة.
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