الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فنانة سورية تعلن وفاة عائلة كاملة من أقاربها في غزة

الفنانة السورية شكران
الفنانة السورية شكران مرتجى، فيتو

 أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجى، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن استشهاد عائلة كاملة من أقاربها بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في قطاع غزة.⁣

وفاة عائلة من أقارب شكران مرتجى 

وكتبت شكران مرتجى عبر ستوري انستجرام قائلة: "ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة..رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع".

وفاة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا 

وفي وقت سابق كانت وزارة الثقافة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

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وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة أثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا يكشف اللحظات الأخيرة قبل استشهادها (فيديو)

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

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