استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

غزة، أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك: سبق للفنانة إيناس السقا أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

في السياق ذاته، ارتفع عدد شهداء غزة من الأطفال نتيجة لجرائم الاحتلال الصهيوني خلال الـ 3 أسابيع الماضية، حتى إن تعداد الشهداء من الأطفال في تلك المدة تخطي التعداد السنوي لوفاة واستشهاد أطفالهم.

والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني علي أطفال غزة فاقت جرائمها عام كامل في نزيف الطفولة بمناطق النزاعات، فتلك الأيام المعدودة نهشت من مخزون البراءة في قطاع غزة، أكثر مما فعل عام كامل حول العالم منذ 2019.

وفي بيان ثقيل، قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا في مناطق النزاعات الأخرى، سنويًا منذ عام 2019.

المنظمة فصّلت الألم، وكتبت في بيانها، إن 3457 طفلًا استشهدوا في غزة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، حتى ظهر أمس الإثنين، استنادا إلى الأرقام المعلنة من وزارة الصحة في القطاع، قبل أن تحدث الوزارة الرقم اليوم بـ"3542".

ونقلا عن أرقام من السلطات الصحية المحلية، أوضحت المنظمة الدولية غير الحكومية، أن 33 طفلا آخرين استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة، كما استشهد 29 طفلا في إسرائيل.

أما منظمة اليونيسيف، فتحدثت اليوم الثلاثاء، عن بلاغات بفقدان 940 طفلا في غزة، ما يمكن أن يزيد عدد القتلى من الأطفال بشكل كبير.

مقارنات صادمة عن ضحايا غزة من الأطفال

وبالمقارنة، قُتل 2985 طفلًا في النزاعات المسلحة حول العالم في عام 2022.

و2515 في عام 2021.

و2674 في عام 2020.

و4019 في عام 2019، وفقًا للتقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة.

وقالت داليا العوقاتي، رئيسة الشؤون الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة، في تصريحات صحفية، "هؤلاء أطفال كان لديهم مستقبل، وكانت أمامهم حياة، ولديهم عائلات أحبتهم".

وأضافت: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة..هذا يشمل الدعوة إلى وقف إطلاق النار، الآن".

واعتبرت أن رؤية المقارنة بين الأسابيع الماضية، وأعوام كاملة، "أمر مثير للدهشة حقًا"، مضيفة "هذا أمر مروع..والحقيقة هي أن هذا يحدث أمام أعيننا".

ومنظمة إنقاذ الطفولة هي واحدة من عدة منظمات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والفاتيكان، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

وأكدت رئيسة الشؤون الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة، أن"وقف إطلاق النار أمر ضروري لحياة وبقاء أكثر من مليون طفل في غزة".

وأوضحت "باعتبارنا منظمة مساعدات إنسانية، وباعتبارنا منظمة مساعدات محايدة وغير متحيزة، يمكننا أن نقول لكم إن التأثير كان هائلًا. لقد حذرنا من وقوع كارثة. نحن في الكارثة".

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