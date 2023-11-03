حصاد أنشطة وزارة السياحة في أسبوع.. إقامة معارض مؤقتة بـ 3 متاحف.. وفود دولية رسمية تزور متحفي القومي للحضارة واليوناني الروماني بالإسكندرية

نشرت وزارة السياحة والآثار، تقريرًا مختصرًا عن أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الماضي، والذي تضمن الآتي:

إقامة المعرض الأرشيفي المؤقت "متاحفنا بعدسة أرشيفية" بالمتحف المصري بالتحرير

يستضيف المتحف المصري بالتحرير معرضًا أرشيفيًا مؤقتًا بعنوان "متاحفنا بعدسة أرشيفية" بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، الذي يوافق 27 أكتوبر من كل عام.

ويأتي المعرض بالتعاون بين كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي والإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

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احتفال متحفي المجوهرات الملكية بالإسكندرية وطنطا بالغربية بمرور 37 و33 عامًا على افتتاحهما على التوالي

احتفل متحفي المجوهرات الملكية بالإسكندرية وطنطا بالغربية بذكرى افتتاحهما لأول مرة أمام الجمهور، حيث مر 37 عامًا على افتتاح متحف المجوهرات الملكية، و33 عامًا على افتتاح متحف طنطا.

وخلال احتفال كل من المتحفين، تم إقامة عدة فعاليات تضمنت عرض أفلام وثائقية وإقامة معارض وندوات وعروض.

المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد عرض الفيلم الوثائقي "مجهول: الهرم المفقود"

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عرض الفيلم الوثائقي "مجهول: الهرم المفقود"، والذي أنتجته وشاركت في عرضه بالمتحف منصة الترفيه العالمية نتفليكس.

ويستعرض الفيلم الوثائقي أعمال بعثتين أثريتين يعملان بمنطقة جسر المدير بالأقصر، والبحث عن الهرم المفقود للملك حونى، وبجبانة البوباسطيون بسقارة.

نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبلت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، سفير سنغافورة بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال السياحة، واستعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والاهتمام بتعزيز منتج السياحة الاستشفائية، وفرص الاستثمار السياحي في عدة مناطق بمصر ومنها العلمين الجديدة.

المتحف اليوناني الروماني يستقبل وفد موريتاني رفيع المستوى

استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وفد رفيع المستوى من موريتانيا يضم وزير التجهيز والنقل الموريتاني والوفد المرافق له، وتم اصطحابهم في جولة داخل قاعات المتحف، وتقديم شرحًا تفصيليًا لهم عن تاريخ المتحف وكنوزه، وسيناريو العرض المتحفي الذي يبرز الثراء والتنوع التاريخي بالمتحف.

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل مستشار الأمن القومي بالمجر وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مستشار الأمن القومي بالمجر، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق لهما، وتم اصطحاب الضيوف في جولة داخل قاعات المتحف، وتقديم شرح وافي لما يحتويه من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

اقامة معرضين أثريين مؤقتين بمتحف جاير أندرسون

ينظم متحف جاير أندرسون معرضين أثريين مؤقتين لمدة شهر، لعرض مجموعة من مقتنياته الأثرية الفريدة التي ترجع لعصور تاريخية مختلفة.

يُقام المعرض الأول بعنوان "القاهرة الطولونية"، احتفالًا باليوم العالمي للمدن الموافق 31 أكتوبر من كل عام. أما المعرض الثاني فيقام بعنوان "تراث الكريتلية السمعي البصري" احتفالًا باليوم الدولي للتراث السمعي البصري والموافق 27 أكتوبر من كل عام.

مشاركة نائب الوزير لشئون السياحة في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات"

شاركت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات" بشرم الشيخ، وينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية.

وألقت نائب الوزير كلمة أشارت فيها لآخر تطورات صناعة السياحة في مصر، ولجهود الدولة في تقديم كافة التيسيرات لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما السياحة.

انعقاد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

انعقد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم استعراض إنجازات المجلس الأعلى للآثار بمختلف قطاعاته خلال شهر أكتوبر، ومنها الاكتشافات الأثرية، ومشروعات الترميم، والافتتاحات وغيرها.

الاحتفال بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاح متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية

احتفلت متاحف كل من شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاحهم، حيث أقامت عددًا من الفعاليات احتفالًا بهذه المناسبة.

تتضمن الفعاليات بالثلاثة متاحف تنظيم محاضرات وندوات وفقرات فنية ومعارض آثار مؤقتة.

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة البريطانية لندن

استقبل مطار سفنكس الدولي أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار غاتويك وعلى متنها 148 راكبًا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية باستثمار إمكانات المقاصد السياحية المصرية لتنشيط وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة لمصر.

متحف الشرطة القومي يُنظم معرض أثري مؤقت عن الأسلحة الحربية لتوت عنخ آمون

يُنظم متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، المعرض الأثري المؤقت "الأسلحة الحربية للملك توت عنخ آمون"، لمدة شهر، بمناسبة إحياء ذكرى اكتشاف مقبرة الملك الصغير في 1922.

يضم المعرض عدة أسلحة أثرية مماثلة لأسلحة الملك توت عنخ آمون وترجع لعصور مصرية قديمة منها أقواس وسهام وخناجر، بالإضافة لصور للأسلحة الحربية النادرة للملك الصغير.

وزارة السياحة والآثار تُطلق فيلم قصير عن جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم قصير عن جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل.

وكان وزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة قد افتتحا الجامع في سبتمبر الماضي، ليصبح أحد مزارات القلعة بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليه.