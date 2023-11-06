ضبط 1.5 طن مخصبات زراعية و160 كيلو كبدة مجمدة بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية، أسفرت عن ضبط طن ونصف مخصبات زراعية مجهولة المصدر بمركز بدر وبدالين تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية، كما تم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي.

Advertisements

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبمركزا دمنهور وأبو المطامير تم ضبط 200 قرص جبنة رومى مجهول المصدر،و30 شيكارة دقيق داخل مخبز سياحى 100 وكرتونة مبيدات زراعية و200 علبة فلتر سيارات مجهول المصدر، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات بمركزى حوش عيسى وإيتاي البارود من ضبط 15 كرتونة كبدة مجمدة بإجمالى 150 كجم منتهية الصلاحية وطن محسن زراعى مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جراما فى الرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزبن تصرفا فى 15شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبمركز حوش عيسى تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ويأتي ذلك استمرارًا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.