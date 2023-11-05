الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رياضة البحيرة تقيم مهرجان اللياقة العامة لجميع المراحل بأبوحمص (صور)

رياضة البحيرة تنفذ
رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، (مهرجان اللياقة العامة لجميع المراحل من الجنسين) علي ملاعب مركز شباب النخلة القبلية التابعة لإدارة شباب أبوحمص.

من جانبه أكد إبراهيم خضر، مدير عام المديرية، على اهتمام المديرية في الإشتراك في مثل هذه المشاريع، والمشروعات المختلفة المخصصة التي تقام على مستوى جميع المحافظات، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وحرصًا منها على الاهتمام بالشباب ومثل هذه المسابقات التي تخلق التواصل بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

Advertisements

 

 

رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو 
رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو 
رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو 


كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.
 

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو 
رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو 
رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو 


و يذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.

txt

بيطرى البحيرة: علاج أكثر من 24 ألف رأس ماشية بمختلف التخصصات (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رياضة البحيرة البحيرة مديرية الشباب والرياضة ابوحمص مهرجان اللياقة العامة

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

البيئة تعقد عددا من ندوات التوعية مع الطلاب بالمدارس فى قرى محافظة البحيرة (صور)

سكرتير عام محافظة البحيرة يتفقد مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر يكشف حقيقة إرسال مساعدات غذائية منتهية الصلاحية لغزة

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

جنرال أمريكي يكشف أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل في عملية طوفان الأقصى

الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.. سلسلة من الانتهاكات الممنهجة لإبادة الفلسطينيين (انفوجراف)

الزمالك يتفاوض مع الضرائب لرفع الحجز على حسابات النادي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خبير عسكري يكشف أسباب عدم قدرة إسرائيل على استخدام السلاح النووي ضد غزة

تصريح صادم لمسئول أمريكي سابق بشأن التخلص من أوكرانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.. سلسلة من الانتهاكات الممنهجة لإبادة الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية