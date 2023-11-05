رياضة البحيرة تقيم مهرجان اللياقة العامة لجميع المراحل بأبوحمص (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، (مهرجان اللياقة العامة لجميع المراحل من الجنسين) علي ملاعب مركز شباب النخلة القبلية التابعة لإدارة شباب أبوحمص.

من جانبه أكد إبراهيم خضر، مدير عام المديرية، على اهتمام المديرية في الإشتراك في مثل هذه المشاريع، والمشروعات المختلفة المخصصة التي تقام على مستوى جميع المحافظات، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وحرصًا منها على الاهتمام بالشباب ومثل هذه المسابقات التي تخلق التواصل بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

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رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو



كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.



كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ مهرجان اللياقة العامة، فيتو



و يذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.