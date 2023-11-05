وكيل تعليم بني سويف يوجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي

عقد محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا لموجهي المواد الدراسية والأنشطة، وأعضاء المتابعة والمراحل التعليمية في إدارة اهناسيا التعليمية بحضور خالد عبد العظيم، وكيل الإدارة.

في بداية الاجتماع، أشار وكيل الوزارة إلى أهمية هذا اللقاء لمناقشة مسائل متعلقة بانضباط وانتظام العملية التعليمية، وحث جميع عناصر النظام التعليمي على تكاتف الجهود وضرورة متابعة فنية دقيقة، مؤكدًا على أهمية التزام المعلمين بتنفيذ خطة توزيع المناهج وتحضير الدروس.

Advertisements

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على إعداد تقارير تلخص هذه المتابعات وعقد لقاءات دورية مع المعلمين لنقل الخبرات والتجارب بهدف تحقيق أقصى استفادة للطلاب وجذبهم للمدرسة، موجهًا بتفعيل فترات المشاهدة للمواد التعليمية لضمان استفادة قصوى للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير جميع وسائل الدعم، بما في ذلك تجهيز القاعات واختيار المعلمين المؤهلين، مشددًا على تعزيز استخدام القنوات التعليمية والمنصات التعليمية المتاحة من قبل الوزارة، والإعلان عن جداول برامج القنوات التعليمية للطلاب.

كما طالب وكيل الوزارة بضرورة التواصل المستمر مع مديري المدارس الخريجين من الدورة الأولى لمبادرة "1000 مدير مدرسة"، وتقديم الدعم وتذليل الصعاب لاستغلال قدراتهم وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية.