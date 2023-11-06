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أخبار مصر

رئاسة COP28: الاتفاق على قائمة التوصيات الخاصة بتنفيذ صندوق الخسائر والأضرار

اللجنة الانتقالية،
اللجنة الانتقالية، فيتو

اختتمت أعمال الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في أبوظبي، بالاتفاق على قائمة التوصيات الخاصة بتنفيذ صندوق الخسائر والأضرار، إذ تعد هذه النتيجة الإيجابية خطوة حيوية نحو تحقيق نتيجة ناجحة على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وأشاد الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بالاختتام الناجح للاجتماع الحيوي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) بشأن تنفيذ صندوق الخسائر والأضرار، الذي عقد في أبو ظبي، كخطوة حيوية نحو التوصل إلى نتيجة ناجحة بشأن تغير المناخ. الطريق إلى COP28

وأكد رئيس COP28 أنه بمجرد إنشاء الصندوق وتشغيله، فإنه سيزود البلدان الضعيفة بشكل خاص، والعديد منها المعرض لخطر شديد بسبب تغير المناخ، بالتمويل لدعم التعافي من آثار تغير المناخ.
 

وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إن اللجنة الانتقالية كسرت الطريق المسدود ووجدت أرضية مشتركة لتقديم توصيات واضحة لذا يجب على الأطراف الآن إبرام الصفقة في دبي والوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق الخسائر والأضرار.

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مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.

وستقود دولة الإمارات العربية المتحدة عملية اتفاق جميع الأطراف على خارطة طريق واضحة لتسريع التقدم من خلال تحول عالمي عملي في مجال الطاقة ونهج "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" في العمل المناخي الشامل.

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