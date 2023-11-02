الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وفاة الشاعر محمد القصاص، تعرف على أبرز أعماله ومشاهير المطربين الذين تعاون معهم

الشاعر محمد القصاص،فيتو
الشاعر محمد القصاص،فيتو

 رحل عن عالمنا، الشاعر محمد القصاص، وذلك بعد صراع مع المرض لسنوات، وهو ما أعلن عنه أصدقائه وأقاربه.

اشتهر القصاص، بتقديم مسيرة فنية طويلة، بالتعاون، مع كبار المطربين، وهو ما ترصده “فيتو”، خلال السطور التالية.

بداية القصاص

 

 قدم الشاعر محمد القصاص، خلال مشوار الغنائي الممتد نحو أربعين عاما الكثير من الأغاني الناجحة والتى يتجاوز عددها نحو 200 أغنية، تعاون فيها مع مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وقام بوضع موسيقاها وألحانها أهم الملحنين والموزعين في الوطن العربي.

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أشهر أغاني القصاص

ومن أشهر وأبرز أغاني الشاعر الراحل أغنيتى حابين ؛ وأحلم بمين غيرك لهاني شاكر ؛ وآه ياليل لراغب علامة؛ ومن طفولتي ؛ ومن الأول حبيبي لهشام عباس ؛ لعل المانع خير لرجاء بالمليح ؛ ليه الليالي لخالد عجاج وأغنيتى ملامح وعيونك قمري لليلى غفران وأغنيتي أنا من أيدك ؛ أنا ساكت لحكيم.

القصاص وهاني شاكر

في هذا السياق انتشرت منذ قليل، الصورة الأشهر للقصاص، مع الفنان هاني شاكر، أثناء التجهيز لأغنية “علّي الضحكايه”، والتى حققت نجاحا كبيرا.

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