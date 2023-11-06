الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبيرة اقتصادية: الحكومة أمام فرصة ذهبية لاستغلال حملات المقاطعة للنهوض بالمنتج المحلي

حملات المقاطعة، فيتو
حملات المقاطعة، فيتو

 تسببت الأحداث الأخيرة المتعلقة بـ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي يشهدها العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، بالتأثير على كافة القطاعات الاقتصادية للعديد من الشركات والمؤسسات التي تستثمر في أسواق المنطقة، وظهرت حملات ببعض دول المنطقة وعلى رأسها مصر، لمقاطعة العديد من المنتجات المختلفة سواء السلع الغذائية أوغيرها من المنتجات الداعمة لإسرائيل، وإحلال بعض المنتجات المحلية مكانها، الأمر الذي أدى إلى خلق فرصة تنافسية بين المنتج المحلي والأجنبي، والعمل على تطوير هذه المنتجات المحلية وطرحها للمستهلك بدلا من الأجنبية.

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استغلال حملات المقاطعة للنهوض بالمنتج المحلي 

 قالت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى الخبيرة الاقتصادية، إن حملات المقاطعة التي نشهدها حاليا، تمثل فرصة ذهبية يجب استغلالها للنهوض بالمنتجات والصناعات المحلية المصرية بدلا من الأجنبية، والعمل على تطوير المنتج المحلي وتقديم نفس جودة المنتج الأجنبي للمستهلك المصري.

الدكتورة هدى الملاح

توافر الخبرات والكوادر البشرية المصرية 

 وأوضحت الملاح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذه الشركات أو المؤسسات الأجنبية تستفيد بنسبة تصل إلى أكثر من 50% عن طريق اسمها وعلامتها التجارية فقط، لافتة إلى أن العاملين بهذه الشركات أو المؤسسات من المصريين، فهناك خبرات مصرية على دراية بتصنيع هذه السلع والمنتجات، حيث يجب استغلال هذه الكوادر البشرية المصرية للنهوض بمنتج محلي بديل لهذا المنتج الأجنبي، مع تغيير العلامة التجارية إلى علامة مصرية خاصة بنا.   

 

انخفاض معدلات البطالة 

 وأضافت أن ظهور منتج محلي في السوق للمستهلك يعادل المنتج الأجنبي وبنفس مواصفاته مع العمل على تطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري، يزيد من فرص العمل وبالتالي تقل معدلات البطالة، وقلة السلع المستوردة ودفع عجلة الإنتاج المحلي لهذه الصناعات والمنتجات، مما يحقق معدلات النمو المستهدفة.  

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 تجدر الإشارة إلى أن حملات المقاطعة الواسعة بمختلف الدول العربية نتج عنها أضرار على أسهم العديد من الشركات العالمية التي تتضامن مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رأسها ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو، حيث بدأ المواطنون في مقاطعة واسعة بمختلف الدول العربية، نتج عنها خسائر فادحة بمؤشرات الأسهم العالمية للشركات.

 

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