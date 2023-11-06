الدوري الإنجليزي، التشكيل المتوقع لقمة البريميرليج بين تشيلسي وتوتنهام

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسى وتوتنهام

وتقام مباراة توتنهام وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، على ستاد توتنهام.

التشكيل المتوقع لتشيلسى أمام توتنهام

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

في خط الوسط: كونو كالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

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في خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: فيساريو.

في خط الدفاع: أدوجي، ميكي فان دي فين، كريستيان روميرو، بيدرو بورو.

في خط الوسط: يفيس بيسوما، بابي ماتار سار.

في خط الهجوم: ريتشارليسون، ماديسون، كولوسفيسكي، سون هيونج-مين.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام

وتذاع مباراة توتنهام وتشيلسي، عبر قناة bein sport Hd 1 الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تغريم مدرب تشيلسي

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم خيسوس بيريز، مساعد ماوريسيو بوكيتينو في تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني، كما سيغيب عن مباراة البلوز أمام توتنهام، بسبب سلوك غير مناسب في لقاء برينتفورد. تغريم مدرب تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني.

وتم طرد بيريز في المباراة التي خسرها البلوز أمام برينتفورد بهدفين نظيفين السبت الماضي، وأكد الاتحاد الإنجليزي، العقوبة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان، أن خيسوس بيريز أقر بسلوكه، وتقبل العقوبة.



وقال بوكيتينو إن مساعده يستحق الغرامة لأنه "خالف القواعد"، عندما دخل المنطقة الفنية لبرينتفورد، من أجل استئناف اللعب بسرعة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "اعتذر لفريق برينتفورد وجهازه الفني، أعلم أن خيسوس وقع في خطأ، وكان يريد تحقيق الفوز ومساعدة الفريق وإحضار الكرة للعب بسرعة".

ونوه "أحب هذا النوع من السلوك، لكن لا يجب نسيان أن هناك قاعدة جديدة، وفي حال دخولك منطقته الفنية، سيطردونك".

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة

2 آرسنال: 24 نقطة

3 مانشستر سيتي: 24 نقطة

4 ليفربول: 23 نقطة

5 أستون فيلا: 22 نقطة

6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة

7 برايتون: 17 نقطة

8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة

9 وست هام يونايتد: 14 نقطة

10 برينتفورد: 13 نقطة

11 تشيلسي: 12 نقطة

12 وولفرهامبتون: 12 نقطة

13 كريستال بالاس: 12 نقطة

14 فولهام: 12 نقطة

15 إيفرتون: 10 نقاط

16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط

17 بورنموث: 6 نقاط

18 لوتون تاون: 5 نقاط

19 بيرنلي: 4 نقاط

20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة



وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون على وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0