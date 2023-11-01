كأس الرابطة الإنجليزي، تشيلسي يحقق فوزا مهما على بلاكبيرن روفرز

كأس الرابطة الإنجليزي، حقق فريق تشيلسي الفوز على بلاكبيرن روفرز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

أحرز هدفي تشيلسي كل من، بنوا بدياشيلي في الدقيقة 30، ورحيم ستيرلينج في الدقيقة 59.

سقوط أرسنال في كأس الرابطة

وعلى جانب آخر، خسر فريق أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

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سجل أهداف وست هام كل من، بين وايت (هدف عكسي) في الدقيقة 16، ومحمد قدوس في الدقيقة 50 وجارود بوين في الدقيقة 60، فيما سجل لأرسنال مارين أوديجارد في الدقيقة 96.

ودخل أرسنال مباراته أمام وست هام يونايتد بتشكيل مكون من:

تشكيل أرسنال أمام وست هام

وجلس محمد النني على مقاعد بدلاء ارسنال وجاء التشكيل كاملا كالتالي:"

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في خط الدفاع: أوليسكاندر زينشينكو- جاكوب كيويور- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في خط الوسط: جورجينيو- فابيو فييرا- كاي هافيرتز

في خط الهجوم: لياندرو تروسار- إيدي نيكيتياه- ريس نيلسون

وكان نادي آرسنال، حقق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

أحداث مباراة أرسنال وشيفيليد

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب فريق أرسنال حتى خطف الجانرز هدف في الدقيقة 28 عن طريق نيكتياه من تمريرة للاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس.

وأضاف نيكتياه الهدف الثاني والثالث في الشوط الثاني في الدقيقة 50 و58 واضاف فابيو فييرا الهدف الرابع في الدقيقة 90 من علامة الجزاء وأضاف تومياسو الهدف الخامس في الدقيقة 96 من صناعة محمد النني.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رأيا

خط الدفاع: بن وايت، ويليم ساليبا، كيفيور، زينتشينكو

خط الوسط: سميث روي، رايس، هافيرتز

خط الهجوم: ساكا، نيكتياه، مارتنيلي

غياب ثنائي أرسنال للإصابة

أكدت صحيفة الجارديان الإنجليزية غياب ثنائي فريق أرسنال البرازيلي جيسوس والغاني بارتي عن الفريق لعدة أسابيع، بداعي الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة الفريق الإنجليزي أمام إشبيلية، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت: من المقرر أن يغيب جيسوس أسبوعين، حيث أظهرت الأشعة وجود إصابة في العضلات الخاصة باللاعب، بينما تعرض توماس بارتي لإصابة عضلية الثلاثاء الماضي.

أرسنال يفوز على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

وعاد أرسنال الإنجليزي من أرض إشبيلية بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف في المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي أرسنال كل من جابريل مارتينلي وجابريل جيسوس، في حين سجل هدف إشبيلية الوحيد اللاعب جوديل.