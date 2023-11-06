رئاسة COP 28: تعميم توصيات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار على الحكومات الوطنية

أكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ COP28 أن الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بالخسائر والأضرار، الذي عقد يومي 3 و4 نوفمبر في أبو ظبي، أصدر توصيات تشمل توفير الدعم القائم على المنح الذي تشتد الحاجة إليه للبلدان المتأثرة بشكل خاص بالمناخ والخسارة. وفي مؤتمر تغير المناخ الثامن والعشرين، ستكون الأطراف مسؤولة عن تفعيل الصندوق.

ورحب الجابر بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية في أبوظبي، قائلا إن هذه التوصية الواضحة والقوية لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل، تمهد الطريق للاتفاق في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

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تعميم التوصيات المتفق عليها

وأشار إلى أنه سيتم الآن تعميم التوصيات المتفق عليها على الحكومات الوطنية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حتى يمكن تفعيل الصندوق ورسملته.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار باعتباره إنجازًا رئيسيًا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي عقد في شرم الشيخ.

و تم إنشاء اللجنة الانتقالية بعد COP27 لتقديم توصيات للنظر فيها واعتمادها في COP28، الذي يبدأ بعد 25 يومًا، في دبي، وقامت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بإدارة اجتماع اللجنة.

ودعت رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مرارًا وتكرارًا إلى تفعيل الصندوق وترتيبات التمويل، حيث صرح الدكتور الجابر في الحدث السابق لمؤتمر الأطراف الذي عقد الشهر الماضي أنه "يجب على الأطراف "الوفاء" فيما يتعلق بالصندوق". وقال للمندوبين خلال الحدث إن التقدم في الخسائر والأضرار يمثل "اتخاذ إجراءات من أجل الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر المناخية في العالم".