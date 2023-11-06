الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استمرار حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأكتوبر

استمرار حبس المتهمين،
استمرار حبس المتهمين، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس المتهمين في اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية، تسببت في إصابة شخصين بسبب خلافات على ثمن هاتف محمول في أكتوبر، وذلك 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكشف أحد شهود العيان أن خلافا نشب بين بائع موبايلات ومشترٍ على ثمن هاتف محمول، وتطور الخلاف إلى مشاجرة، قام على إثرها كل طرف بجمع عدد من الأشخاص، واندلعت مشاجرة بين الطرفين أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ. 

Advertisements

ونشبت مشاجرة بالأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة شخصين بسبب خلافات على ثمن هاتف محمول في أكتوبر وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط طرفي المشاجرة.

القبض على طرفي مشاجرة اندلعت في أكتوبر بسبب موبايل

وكان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة القسم.

 وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، طرف ثان: (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم (فرد محلى - عدد من الطلقات).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اكتوبر قاضي المعارضات بالجيزة اخبار الحوادث قسم شرطة ثان أكتوبر أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ثمن موبايل بأكتوبر

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح

إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

فيتوريا يستقر على ضم 7 لاعبين من الأهلي استعدادا لجيبوتي وسيراليون

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

انقسام داخل الأهلي على صفقة مهاجم إنبي

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية