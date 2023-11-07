الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

محلية النواب تناقش اليوم خطة العمل وتحسين جودة الخدمات بحضور الوزير

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يشارك في اجتماع بالبرلمان اليوم، فيتو

يشارك اليوم الثلاثاء اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، في ضوء مناقشة خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن عرض ومناقشة خطة عمل الوزارة، بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

 

مناقشة طلبات إحاطة باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

كما يشهد اجتماع اللجنة أيضا مناقشة عددا من طلبات الإحاطة، حيث يناقش الأعضاء موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد طلبة، بشأن: 

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رفع القيمة الإيجارية للمحال التجارية في الإسماعيلية

الأول: تظلم مستأجري المحلات المميزة بشارع التحرير – السوق التجاري – مدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية – من رفع القيمة الإيجارية للمحلات، حيث تضاعفت القيمة نتيجة المزاد العلني المنعقد بجلسة 22/4/2020، فضلًا عن رد اللواء المحافظ على التظلم المقدم منهم وإبداء رغبتهم في فسخ تعاقداتهم بعد استلام المحلات بمدة تقل عن 6 أشهر، وإلزامهم بسداد كامل القيمة الإيجارية عن ثلاث سنوات كاملة، مع العلم أن هذه الفترة كانت متزامنة مع جائحة كورونا.

 

محاضر حجز وتبديد ضد المستأجرين في الإسماعيلية

الثاني: قيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري (38) محل تجاري، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، والتي تم التعاقد عليها بتاريخ 26/2/2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1/3/2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلًا عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذي يتطلب إلغاء المحاضر وإعفاءهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.

 

إنشاء وحدة محلية بقرية أبو عطوة في الإسماعيلية

كما يناقش الاجتماع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية أبو عطوة بالفصل عن قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث إنها يتوافر بها جميع الإمكانيات الأساسية والاشتراطات من حيث المساحة والسكان والخدمات وعدد التوابع.

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ويناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كذلك موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن ضرورة معاملة قرى (الحجاز– نفيشة – الفردان) كباقي قرى مركز ومدينة الإسماعيلية حيث إنها وحدات قروية قائمة بالفعل، وعند تقدم المواطنين باستصدار أية تراخيص للبناء أو أية أنشطة تطلب وزارة الإسكان التعامل معهم وفقًا للإجراءات والاشتراطات التي تطبق في المدينة.

 

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التنمية المحلية الإدارة المحلية النواب الخدمات الوحدات المحلية الاسماعيلية كورونا

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