هشام آمنة: إزالة 965 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 63 فدانا

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة

0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة " صوتك مسموع"، لتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، على أن يتم البدء في تلقي الشكاوي من صباح اليوم الخميس الموافق 2/11/2023، لافتًا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التنمية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بكل قوة وحسم.

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صوتك مسموع

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين علي مبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة بفتح جميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة لتلقي كافة الشكاوي المتعلقة بالتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وهي عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) "، والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في الحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

كما طالب وزير التنمية المحلية، من السادة المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا علي ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم خلال أمس الأربعاء 1 نوفمبر 2023 إزالة 965 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 63 فدانا، كما تم إزالة 118 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 25 ألف متر، كما تم تحرير 614 محضرا للمخالفين والمتعدين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة لن نسمح بأي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وإزالة كافة التعديات والبناء المخالف الذي تم رصده مؤخرًا، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه سيتم محاسبة أي مسئول أو موظف بالأجهزة التنفيذية للمحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية يتقاعس عن آداء واجبه ودوره فيما يخص ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء أو عدم الإبلاغ عن المخالفات أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بوضع هذا الملف علي رأس أولويات العمل اليومي وضرورة المتابعة لأي تعديات أو مخالفات تم رصدها حتي يتم إزالتها تمامًا بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات، وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة مبادرة " صوتك مسموع " لأي بلاغات أو شكاوي من المواطنين عن وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الأزمات حتي يتم الإزالة.