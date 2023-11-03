موعد عرض مسرحية "شدة.. سيرة الألم والحب" بمعهد الفنون المسرحية
يقدم فريق العرض المسرحي "شدة.. سيرة الألم والحب" تأليف وإخراج محمد ياسين، مشاركته ضمن البرنامج الفني "ليلتين" الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم.
وتعرض المسرحية يومي الأحد والأثنين المقبلين 5 و6 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة والنصف مساء على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد.
مسرحية شدة
مسرحية "شدة" بطولة محمود الغندور، ريم المصري، ريتا هاني، عبدالرحمن الزيدي، توليب، سعد مصطفى، هاجر الرفاعي، بكر محمد.
العرض ألحان وغناء زياد وائل، تنفيذ مزيكا جمال عبدالناصر، أشعار أنس النيلي، مكياج ثريا صلاح، ديكور سعد الدين، أزياء ناهد فريد شوقي، تصميم إضاءة ياسمين هاني، مساعد مخرج مروة رمضان، مخرج منفذ محمد غنيم، تأليف وإخراج محمد ياسين.
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