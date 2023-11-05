الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أطلقته رئاسة COP28، كل ما تريد معرفته عن ميثاق "الانتقال إلى صافي الصفر"

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

أطلقت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 “ميثاق الانتقال إلى صافي الصفر” لتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن المناخ والالتزام بمزيد من الشفافية والنزاهة في تعهداتهم بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر.
 

يهدف الميثاق، الذي يعد نقطة انطلاق لـ "إطار الاعتراف بالمساءلة" التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دوره الكامل في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
 

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يعترف الميثاق بالدور الهام الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ. ويمثل القطاع الخاص ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلًا عن الجزء الأكبر من استهلاك العالم للطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.

سوف يلتزم جميع الموقعين على الميثاق بسلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تحقيق أهداف صافية صفرية ومؤقتة من خلال هيئة قائمة عالية النزاهة؛ وإنتاج خطة انتقالية ذات مصداقية لصافي الصفر؛ والإبلاغ عن التقدم السنوي والالتزام بعمليات التحقق القوية.
 

ميثاق التحول إلى صافي صفر

من خلال الانضمام إلى ميثاق التحول إلى صافي صفر، ستلتزم جميع المنظمات بما يلي:

وضع أهداف علنية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2050 تكون متوافقة مع المعايير العلمية وتتسم بالمصداقية والشفافية وأهداف مؤقتة لخفض الانبعاثات.

تقوم الدول بتعهد وطني متسق مع صافي الصفر أو مبادرة صافي الصفر معترف بها دوليًا، والتي تجعل الأعضاء مسؤولين عن تعهداتهم الصافية صفر، أو بشكل فردي باتباع نطاق ومستوى طموح متناسبين مع التحقق العام من طرف ثالث من تعهداتهم من خلال عملية مراجعة مقبولة بشكل عام على أساس علمي.


إنتاج خطة انتقالية ذات مصداقية لصافي الصفر، في غضون عام واحد من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).


الإبلاغ علنًا عن انبعاثات غازات الدفيئة السنوية والتقدم المحرز في التزامها بصافي الصفر وخطتها الانتقالية، بما في ذلك من خلال منصات عالية الجودة تغذي بوابة العمل المناخي العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

ودعت رئاسة COP28 المنظمات المؤهلة إلى الدعم الفعال في قيادة العمل المناخي الحيوي في العالم الحقيقي والتوقيع على الميثاق عبر الرابط هــنـــا حيث سيتم الاعتراف بالمنظمات التي تستوفي جميع معايير المساءلة بحلول 15 نوفمبر 2023 على الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

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