الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كرة اليد، الأهلي يصل السعودية للمشاركة في مونديال الأندية

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

كرة اليد، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، إلى السعودية، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها يوم 7 نوفمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

Advertisements

بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، فيتو

ويخوض الأهلي مباراتين في دور المجموعات موعدهم كالتالي:

الأهلي × النور السعودي - الثلاثاء 7 نوفمبر

الأهلي × برشلونة الإسباني - الخميس 9 نوفمبر

الإمارات تستضيف كأس السوبر 

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد رسميا عن استضافة منافسات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 9 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك حضورا جماهيريا مميزا من جانب الجالية المصرية في الإمارات.

منتخب مصر يلتقي ألمانيا وديا

وفي سياق متصل، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب ألمانيا، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يناير المقبل في القاهرة.

وكان المنتخب قد التقى المنتخب الألماني أمس الجمعة في مباراة ودية انتهت بالتعادل، وتقام غدا المواجهة الثانية والأخيرة، خلال معسكر منتخبنا المقام حاليا في ألمانيا.

منتخب كرة اليد يتعادل أمام ألمانيا

وتعادل  منتخب مصر لكرة اليد مع نظير منتخب ألمانيا بنتيجة 31-31، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في إطار استعدادات منتخب مصر لكرة اليد لكأس أمم إفريقيا 2024 بمصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-18، قبل أن يعود منتخب ألمانيا في النتيجة خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 31-31.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مع منتخب مصر حيث شهدت المباراة أداء قوي من منتخب المصري وسط غيابات قوية في قائمة الفراعنة أبرزهم يحيى خالد وأحمد هشام السيد ومهاب سعيد ومحمد ممدوح هاشم وحسن قداح.

ويتواجد مع بعثة منتخب مصر لكرة اليد في ألمانيا حاليًا عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قد أعلن قائمته في معسكر ألمانيا لخوض وديتين أمام المنتخب الألماني ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

قائمة منتخب كرة اليد

كريم هنداوي - محمد علي - محمد الطيار - إبراهيم المصري - مازن رضا - أحمد هشام سيسا - علي زين - محمد مجدي - عمر الفولي - يحيى الدرع - أحمد خيري - سيف الدرع - محسن رمضان - أكرم يسري - محمد سند - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

كرة اليد الأهلي مونديال الأندية كأس العالم للأندية السعودية اتحاد كرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، منتخب مصر يختتم معسكره في ألمانيا

كرة اليد، منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا وديا

كرة اليد، معلومات عن النور السعودي منافس الأهلي في مونديال الأندية

كرة اليد، بعثة الأهلي تطير إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح

إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

فيتوريا يستقر على ضم 7 لاعبين من الأهلي استعدادا لجيبوتي وسيراليون

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

انقسام داخل الأهلي على صفقة مهاجم إنبي

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية