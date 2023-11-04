كرة اليد، منتخب مصر يلتقي ألمانيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب ألمانيا، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يناير المقبل في القاهرة.

وكان المنتخب قد التقى المنتخب الألماني أمس الجمعة في مباراة ودية انتهت بالتعادل، وتقام غدا المواجهة الثانية والأخيرة، خلال معسكر منتخبنا المقام حاليا في ألمانيا.

منتخب كرة اليد يتعادل أمام ألمانيا

وتعادل منتخب مصر لكرة اليد مع نظير منتخب ألمانيا بنتيجة 31-31، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في إطار استعدادات منتخب مصر لكرة اليد لكأس أمم إفريقيا 2024 بمصر.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-18، قبل أن يعود منتخب ألمانيا في النتيجة خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 31-31.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مع منتخب مصر حيث شهدت المباراة أداء قوي من منتخب المصري وسط غيابات قوية في قائمة الفراعنة أبرزهم يحيى خالد وأحمد هشام السيد ومهاب سعيد ومحمد ممدوح هاشم وحسن قداح.

ويتواجد مع بعثة منتخب مصر لكرة اليد في ألمانيا حاليًا عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قد أعلن قائمته في معسكر ألمانيا لخوض وديتين أمام المنتخب الألماني ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

قائمة منتخب كرة اليد

كريم هنداوي - محمد علي - محمد الطيار - إبراهيم المصري - مازن رضا - أحمد هشام سيسا - علي زين - محمد مجدي - عمر الفولي - يحيى الدرع - أحمد خيري - سيف الدرع - محسن رمضان - أكرم يسري - محمد سند - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.

استبعاد يحيى خالد ومهاب سعيد

وعلمت “فيتو”، أن المدير الفني الإسباني كارلوس باستور قرر استبعاد كل من يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري ومهاب سعيد لاعب نيم الفرنسي، من السفر إلى معسكر ألمانيا بسبب الإصابة.

ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب ألمانيا يومي 3 و5 نوفمبر الجاري.

وشهد معسكر المنتخب الوطني لكرة اليد المقام حاليا بالقاهرة، انضمام اللاعبين المحترفين، وذلك قبل ساعات من السفر إلى ألمانيا.

استعدادات قوية لمنتخب كرة اليد

وانطلق الإثنين قبل الماضي، معسكر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الجديد كارلوس باستور، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

برنامج تجهيز المنتخب لبطولة أفريقيا

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 28 يناير المقبل في مصر.

ووضع مسئولو اتحاد كرة اليد برنامج إعداد قوي لمشاركة منتخبنا في البطولة جاء كالتالي:

تبدأ استعدادات المنتخب الوطني بمعسكر داخلي خلال الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر الجاري، ثم معسكر خارجي في ألمانيا خلال الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب الماكينات.

ويستأنف منتخبنا الوطني استعداداته مجددا خلال شهر ديسمبر من خلال معسكر داخلية يستمر خلال الفترة من 17 ديسمبر وحتى 2 يناير، قبل السفر إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في بطولة الدوري الذهبي أمام منتخبات هولندا والدنمارك والنرويج، بعدها يعود المنتخب إلى القاهرة استعدادا لانطلاق منافسات البطولة القارية.

تصريحات كارلوس باستور

أكد الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن كرة اليد المصرية باتت رقما هاما في المعادلة الدولية، وأن اللاعبين في مصر لا يقل مستواهم بأي حال من الأحوال عن اللاعبين في أوروبا.

وأضاف “باستور”، أن منتخب مصر هو خصم مرعب في جميع الأوقات، وأن أكبر المنتخب الأوروبية لا يرغب في مواجهة مصر بالبطولات الدولية.

وتابع: “واجهت عدد كبير من اللاعبين المصريين في المسابقات الأوروبية وأجدهم دائما مصدر قوة وخطورة على جميع الخصوم، ويصنعون الفارق دائما".

وقال الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إن هدفه هو حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، وأن منتخب مصر يمتلك جيلا قادرا على تحقيق الإنجاز.

حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024

وأكمل باستور: “من أجل حصد ميدالية أولمبية لابد أولا من تحقيق الفوز على المنتخبات الكبرى في أوروبا مثل الدنمارك وفرنسا وإسبانيا”.

وأشار باستور إلى أن اللاعبين المصريين لديهم سمعة جيدة في أوروبا، وأن هناك العديد من الفرق الأوروبية ترغب في استقطاب المصريين ضمن صفوفها.

وأوضح “باستور”: “أتوقع احتراف المزيد من اللاعبين المصريين في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تلقيت العديد من الاتصالات من مدربين عالميين للاستفسار عن موقف عدد من اللاعبين الشباب”.