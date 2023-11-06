الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مدينة الطود يشهد تخريج فصلي التركيبات الكهربائية وشبكات المياه بمدرسة العديسات

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية التخرج، فيتو

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، حضور الاحتفالية الخاصة بتخريج فصلي التركيبات الكهربائية وشبكات المياه والتركيبات الصحية بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية العسكرية بالطود على المستوى والنظام الألماني، المقام بالتعاون بين شركة "اي جي ميتال ايسلنجن جروسي الألمانية" ووزارة التربية والتعليم ممثلة في مدرسة العديسات الثانوية الصناعية بالطود ومحافظة الأقصر الراعي للمشروع والذي تم بدء تنفيذه منذ عام 2013 ويستهدف تطوير قسم التركيبات الكهربائية.

 كما تم إضافة قسم شبكات المياه والتركيبات الصحية من عام 2019  لاختيار الطلاب والطالبات لكل قسم وفقا لمعايير محددة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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وحضر الاحتفالية كل من الدكتور عبده الضوي مدير إدارة الطود التعليمية، والنائب محمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ وجيزا فون مسؤولة الجانب الألمانى، وعبد الرحمن احمد حسين مدير التعليم الفني، وعدد من أسر الطلاب المتخرجين وأهالي مدينة الطود.

وقال الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أن المشروع الألماني يركز في الصفين الدراسيين الثاني والثالث على الجانب العملي من خلال ورش التدريب المجهزة، لذلك ووفق المناهج المعدة بالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والخبراء الألمان.

وأن البرتوكول لايقف عند حدود تدريب وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في التعليم الفني وإنما يستهدف الي توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب من خلال تسويق أعمالهم لشركات السياحة بمحافظة الأقصر لتوظيفهم في أعمال السباكة والكهرباء الخاصة بالفنادق والمنشآت السياحية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة  لتوفير احتياجات سوق العمل وتحديث الخبرات لإعداد خريجين فنيين ذوى مهارة عالية تتناسب مع المعايير القومية والدولية للمهارات.

 

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